Milano, un esposto fa tremare il Comune. Una cooperativa edilizia ha infatti presentato un esposto e diffida contro il Comune di Milano e alcuni suoi dipendenti. L’oggetto del contendere è un terreno nella periferia sud della città: quaranta famiglie hanno infatti aderito a una cooperativa per poter realizzare il sogno di avere una casa a Milano senza indebitarsi per le prossime tre generazioni. Hanno trovato il terreno adatto e firmato un preliminare (i documenti in cui le parti mettono per iscritto gli accordi di massima per costruire) e sono andati avanti. Un giorno però hanno scoperto che la proprietà del terreno aveva firmato un secondo preliminare con un’altra società, anch’essa cooperativa. Questa seconda ha dimostrato secondo l’esposto una maggior capacità di liquidità e ha preso il sopravvento nonostante i precedenti accordi. Una situazione che ha fatto pensare alle famiglie coinvolte di aver visto sfumare il proprio sogno. Ecco dunque che nel loro piccolo anche le formiche si sono incazzate e si sono messe a cercare carta per carta chi era ad avergli quasi scippato il sogno. Una ricerca puntigliosa che ha trovato anche un giro di crediti e debiti degno di un film, tanto che hanno deciso di prendere carta e penna e scrivere sia al Ministero che ai vari enti istituzionali coinvolti a vario titolo per chiedere di accendere un faro sulla questione per verificare l’eventuale presenza di reati. Intanto hanno anche diffidato il Comune di Milano, nella persona di una mezza dozzina di dirigenti e responsabili di settore dal procedere su questa strada. Ecco i nomi Pino Bellinetti, direttore dell’Area Sportello unico dell’Edilizia, Giancarlo Oggioni, direttore Area direzione Urbanistica, Simona Collarini, già responsabile Gestione piani urbanistici, e Giancarlo Tancredi, già responsabile Unità Tecnica Convenzioni. Il motivo di tanta durezza da parte della cooperativa è anche che l’azienda al centro dell’esposto ha già operato diverse volte sul territorio milanese e i comitati di cittadini che sono nati successivamente a queste operazioni sono molto critici sui risultati.

