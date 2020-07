E’ stato ritrovato nel lago Piru il corpo dell’attrice Naya Rivera

Il corpo recuperato il 13 luglio dalle acque del lago Piru in California è quello di Naya Rivera, la 33enne attrice di Glee scomparsa lo scorso 8 luglio durante una gita in barca sul lago Piru, in California. Lo hanno confermato le autorità della Ventura County.

La star di Glee era con il figlio, che poi è stato trovato dalle autorità su una barca a noleggio. Il bambino ha detto che la madre si era immersa in acqua e non era più tornata. Lo sceriffo di Ventura County aveva annunciato il ritrovamento di un corpo nel lago, ma non aveva confermato ufficialmente se si trattava di Naya Rivera.

Naya Rivera mercoledì si trovava sul lago Piru insieme al figlio di 4 anni, l’attrice e il bambino stavano nuotando insieme quando lei è scomparsa. È stato proprio il figlio a dire alle autorità che non sapeva cosa fosse successo alla madre.

Naya Rivera, classe 1987, ha raggiunto il successo e il grande pubblico con il ruolo di Santana Lopez nella serie Tv Glee. Un personaggio quello di Santana, cheerleader alle prese con la difficoltà di ammettere di essere lesbica, molto amato dai fan della serie.

Nel dicembre 2012 appare come cantante in un video del gruppo 2CELLOS cantando una cover dei Muse: Supermassive Black Hole. Il 17 settembre 2013 viene pubblicato il suo primo singolo Sorry in collaborazione con il rapper e allora suo fidanzato Big Sean.

Nel 2015 entra a far parte del cast della serie tv Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, e nel 2018 debutta nella serie tv Step Up: High Water nel ruolo di Collette Jones.

