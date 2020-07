Lo stato di emergenza, martedì al voto in Parlamento

“Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo”, sullo Stato di emergenza,ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano dell’intenzione del governo di procedere alla proroga di sei mesi dello stato di emergenza per la diffusione del Covid 19.

Il voto sulla proroga dello stato di emergenza “mi auguro che sia l’inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione”.

In base a quanto si apprende, il voto dovrebbe arrivare al termine della relazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul nuovo dpcm, che dovrebbe contenere anche la proroga dello stato di emergenza.

“Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dando, all’indomani delle polemiche, un sostanziale via libera alla scelta di prorogare lo stato di emergenza per il Coronavirus.

“In questa crisi c’è un dato insindacabile: la risposta positiva degli italiani. I cittadini hanno dato il meglio, hanno rispettato le regole, le misure anti Covid. Adesso stiamo convivendo col virus, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Per nessun motivo”, scrive su Facebook il ministro Luigi Di Maio.

“L’Italia – aggiunge il titolare della Farnesina – ha reagito con compostezza anche davanti a una crisi senza precedenti. E di questo io da ministro della Repubblica sono orgoglioso. Sono orgoglioso di servire il mio Paese, di servire ognuno di voi”.

“Ogni giorno, ogni singolo rappresentante delle istituzioni deve svegliarsi con un unico pensiero: dare il meglio per il Paese. Per questo, tutti, dobbiamo remare nella stessa direzione per dare stabilità al Paese. Ecco è proprio questa la parola chiave: stabilità, soprattutto in una fase così delicata”.

“L’Italia sta crescendo in Europa, stiamo tornando protagonisti su molti dossier e dobbiamo continuare a lavorare. Questo è l’atteggiamento giusto, di una Nazione forte, che non si abbatte”, aggiunge il titolare della Farnesina.

Critica l’opposizione sul prolungamento dello stato d’emergenza. Attacca la Lega. “Con l’emergenza Covid il Governo si è indebitamente appropriato di pieni poteri straordinari attribuibili, come previsto dall’articolo 78 della Costituzione, solo nello stato di guerra, stato che deve essere deliberato dalle Camere, quindi il Governo si è mosso fuori dal solco della carta costituzionale”, afferma Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

“Volendo prolungare lo stato di emergenza – spiega – si vuole continuare su questa cattiva strada perché solo così Conte e la sua maggioranza sperano, o meglio si augurano, di tenere in vita un Governo in coma depassè. Basta scuse, basta balle, se c’è un’emergenza allora lo strumento dettato dalla Costituzione c’è: è il decreto legge che prevede tra l’altro condizioni di necessità e di urgenza. Peccato però che il decreto legge debba essere votato per la sua conversione in legge da quel, per loro ormai inutile orpello, che è il Parlamento. O decreti leggi o a casa: o meglio andate a casa subito così la smettete di fare danni al Paese e alla democrazia”.

“Non accetteremo mai che Conte blindi il suo governo dichiarando uno stato di emergenza che fa male all’Italia, ai lavoratori, alle imprese”, ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, in diretta su Tgcom 24.

“Martedì – ha aggiunto – il ministro della Salute terrà delle comunicazioni in Aula, con un passaggio parlamentare che prevede il voto su una risoluzione. Ma noi non possiamo accettare che con poche parole scritte in questa risoluzione si decida della vita di milioni di italiani. Noi chiediamo che il governo presenti un decreto legge perché vogliamo capire esattamente in che modo il presidente del Consiglio ha intenzione di prolungare lo stato di emergenza”.

Lascia questo campo vuoto