Verso un rimpasto di governo in Francia

Rimpasto di governo in vista in Francia e settimana decisiva per gli ultimi due anni del mandato di Emmanuel Macron. In base alle anticipazioni dell’emittente televisiva BFM TV, il primo ministro francese Edouard Philippe, potrebbe presentare le dimissioni domani o venerdì.

All’indomani del secondo turno delle elezioni comunali, che hanno bocciato in diversi Comuni-chiave il partito presidenziale, LaREM, Macron si gioca il tutto per tutto, cercando di dare linfa nuova alla sua presidenza. La strada da seguire è l’“onda verde” tracciata dagli elettori domenica scorsa. Per percorrerla, Macron intende sostituire alcuni personaggi-chiave del suo governo, a partire proprio da Philippe.

Il rimpasto dovrebbe interessare altri importanti ministeri, tra cui quello del Lavoro, attualmente guidato da Muriel Pénicaud.

Il rimpasto darebbe inoltre a Macron l’occasione di dare maggiori responsabilità e visibilità ad alcuni componenti dell’Esecutivo: è il caso di Marlène Schiappa, ministro per le Pari Opportunità.

Tra i favoriti per il cambio della guardia a Matignon, vi sarebbero l’attuale ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, un peso massimo del governo, indebolito tuttavia dal risultato delle elezioni comunali (la perdita della sua roccaforte, Lorient in Morbihan, a beneficio dei repubblicani), e il ministro della Difesa Florence Parly. Se quest’ultima avesse la meglio, una donna tornerebbe alla guida del governo francese per la prima volta dopo Édith Cresson. Era quasi trent’anni fa.

