Sulla Sicurezza il M5S prende tempo, riunione prossima settimana

Non hanno detto di no alla revisione dei decreti Salvini, ma il M5S ha posto la questioni ‘tempi’ sul tavolo del vertice di maggioranza oggi al Viminale con il ministro Luciana Lamorgese.

“Hanno avanzato delle motivazione tecniche, non politiche, ovvero il rischio ingolfamento decreti” che stopperebbe l’iter del provvedimento, riferiscono fonti della maggioranza. L’orientamento dei 5 Stelle, si spiega, sarebbe quella di rinviare a dopo l’estate. Mentre i partner di maggioranza – pur non giudicando pretestuose le “motivazioni tecniche” dei pentastellati – spingono per tempi più stretti.

Magari incardinare il provvedimento in un ramo del Parlamento prima della pausa estiva. In particolare Iv vorrebbe accelerare e anche il Pd, comunque, resta per l’approvazione “il prima possibile”.

Al di là della valutazione sui tempi, quella di oggi al Viminale è stata una riunione in cui si è entrati nel merito del provvedimento elaborato dal ministro Lamorgese. “Ed il fatto che ci fosse Brescia per i 5 Stelle, è stato un segnale distensivo per noi…”, sottolinea una fonte presente all’incontro.

Pd, Iv e Leu hanno consegnato le loro osservazioni sul testo Lamorgese. M5S lo ha fatto a voce e farà poi pervenire un testo scritto. La prossima settimana, forse martedì, ci sarà un nuovo incontro su un testo che raccolga le osservazioni dei partiti di maggioranza e, riferisce una fonte presente all’incontro, “potremmo avere un testo condiviso, pronto entro 15 giorni”.

Dice Carmelo Miceli, responsabile sicurezza Pd: “E’ stata una riunione molto positiva. Si è fatto un grande passo avanti e il fatto che si sia entrati nel merito delle questioni, ne è la dimostrazione. Il testo offerto dalla maggioranza dal ministro Lamorgese è un buon testo che va oltre i rilievi del Colle e che da il senso di un vero cambiamento. Siamo a un centimetro dal ridare un volto umano a questo Paese e proprio per questo chiediamo a tutti di fare uno sforzo per andare avanti e farlo il prima possibile”.

Più stringente sui tempi è Italia Viva: “La nostra richiesta al tavolo sulle modifiche del dl sicurezza è chiara nei contenuti e nel metodo: abbiamo specificato alla ministra Lamorgese che vogliamo il nuovo testo all’ordine del giorno del primo Cdm utile. Basta perdere tempo”, sottolinea Faraone.

Per Leu erano presenti all’incontro i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris: “E’ importante per noi che il lavoro di revisione stia andando oltre le pur importanti questioni poste dal Presidente Mattarella all’atto della controfirma dei decreti Salvini. Confidiamo che si possa arrivare nei tempi più rapidi possibili a un testo condiviso dalle forze di maggioranza, da sottoporre alla valutazione finale del Consiglio dei Ministri”.

