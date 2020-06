Grillo: notizia falsa da Abc sul M5S, avvertimento all’Italia

Una “polpetta avvelenata” forse confezionata a Washington come avvertimento, destinato all’Italia per i suoi rapporti internazionali e forse non solo all’Italia.

E’ questo, secondo la ricostruzione a firma dell’ex diplomatico Torquato Cardilli, pubblicata sul blog di Beppe Grillo, il senso delle presunte rivelazioni sul presunto finanziamento del governo del Venezuela a favore del Movimento 5 stelle, pubblicate dal giornale spagnolo Abc e rilanciate con grande evidenza da qualche quotidiano italiano.

“L’ombra del grande fratello sullo scoop spagnolo. Quale è lo scopo – ha scritto il fondatore del M5S su Twitter, linkando l’articolo che contiene l’analisi di Cardilli – di far uscire una notizia falsa, appositamente costruita, mentre il Governo italiano è impegnato in una difficile fase di uscita da una crisi spaventosa?”.

“Il fatto che l’Italia abbia mantenuto con la Cina, l’Iran, il Venezuela, la Russia rapporti più o meno intensi – è l’ipotesi formulata dall’ex ambasciatore in Arabia saudita – può far sorgere il sospetto che la polpetta avvelenata contro la forza maggioritaria nel Governo e nel Parlamento italiano sia stata cucinata proprio oltreoceano, nel momento in cui il nostro paese è in una posizione di estrema debolezza per gli effetti disastrosi del Coronavirus sull’economia e sulla tenuta sociale. Insomma, indebolire o appannare l’immagine di Conte sostenuto da una forza di maggioranza accusata di aver accettato finanziamenti da un governo di uno Stato canaglia apparirebbe come un avvertimento”, si legge nel post di Cardilli sul blog di Grillo.