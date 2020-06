Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, deride l’alta Corte dell’UE

Il primo ministro nazionalista ungherese Viktor Orban si è scagliato contro “l’imperialismo liberale” dopo che la più alta corte dell’Unione europea ha consegnato al suo governo la sua seconda sconfitta legale nel giro di poche settimane.

La Corte di giustizia europea (CGUE) ha stabilito che l’Ungheria ha violato il diritto dell’UE con la legislazione del 2017 che obbliga alcune organizzazioni non governative (ONG) a divulgare donazioni dall’estero e ad etichettarsi come gruppi finanziati dall’estero.

Alla fine di maggio, l’Ungheria ha chiuso con riluttanza le controverse “zone di transito” al suo confine con la Serbia dopo che lo stesso tribunale ha stabilito che detenere richiedenti asilo nei campi equivaleva a una detenzione illegale.

La repressione di Orban sulla società civile e sui rifugiati e i migranti ha suscitato critiche da parte dell’UE e degli oppositori che lo accusano di aver compromesso lo stato di diritto mentre cerca di costruire una “democrazia illiberale” in Ungheria.

Sostiene che la sicurezza, l’identità e i “valori tradizionali” dell’Ungheria e dell’Europa sono minacciati da ondate migratorie facilitate dalle ONG liberali, in particolare quelle finanziate dal filantropo miliardario nato a Budapest George Soros.

“Regna liberali imperialismo occidentale dell’Europa, e che stanno cercando di forzare la loro visione del mondo sui paesi che la pensano diversamente. Anche i democratici americani e spesso i tribunali internazionali sono coinvolti in questo”, ha blaterato Orban alla radio ungherese.

“C’è un potere organizzativo in background; è facile trovare la sua connessione alla rete Soros, che è la sede di tutto”.

Il governo di Orban ha affermato che rispetterà i verdetti della CGUE, ma ha insistito sul fatto che ci deve essere trasparenza sul finanziamento delle ONG che “influenzano” la politica.

“Non ci possono essere regole più severe per i partiti politici che per le organizzazioni che influenzano il pensiero politico; devi sapere esattamente chi sta investendo, dove stanno investendo e quanti soldi stanno investendo in organizzazioni e politica”.

In un apparente riferimento alle proteste di Black Lives Matter e forse ai recenti scontri a Digione, in Francia, Orban ha citato la violenza di strada e il rovesciamento delle statue come segni di un crescente caos nei paesi occidentali.

“Guardo i paesi che ci dicono come vivere correttamente, come governare, come gestire una democrazia e non so se ridere o piangere”, ha detto.

David Vig, direttore di Amnesty International Hungary, ha dichiarato che “la decisione decisiva della CGUE colpisce gli sforzi delle autorità ungheresi per stigmatizzare e minare le organizzazioni della società civile che criticano la politica del governo”.

Patrick Gaspard, presidente delle Open Society Foundations di Soros , ha affermato che la sentenza “risuonerà in tutta l’Unione Europea come affermazione che l’impegno civico è un pilastro vitale dei suoi valori democratici”.

“Per l’Ungheria, l’abrogazione della legge segnerebbe un gradito passo verso il ripristino sia dello stato di diritto sia del pluralismo nella vita pubblica”.

Si prevede che la CGUE deciderà presto sulla legalità delle modifiche alle norme del settore dell’istruzione ungherese che hanno costretto l’Università centro-europea finanziata da Soros a spostare la sua base da Budapest a Vienna l’anno scorso.