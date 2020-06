Capo sanitario delle Nazioni Unite: combattere il virus molto duramente nel mondo diviso

Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di essere “veramente preoccupato” per le divisioni che il coronavirus ha creato a livello globale e all’interno dei singoli paesi, definendolo un “virus invisibile ma molto piccolo che causa il caos”.

“Il mondo non ha mai visto nulla di simile dopo l’influenza nel 1918”, ha detto il segretario generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa, confrontando la pandemia in corso con la pandemia di influenza spagnola più di un secolo fa che si ritiene abbia ucciso a almeno 50 milioni di persone.

Invitare le nazioni a imparare dalla storia e “a fare meglio”, Tedros ha affermato che la mancanza di unità politica durante l’attuale crisi era problematica.

“Questo è un virus molto pericoloso ed è molto difficile combattere questo virus in un mondo diviso”, ha detto.

Tedros non ha elaborato, ma le due principali potenze economiche del mondo – gli Stati Uniti, che hanno il più alto carico di lavoro e il bilancio delle vittime della pandemia e della Cina, dove è emerso per la prima volta COVID-19 – hanno scambiato recriminazioni e accuse sulle origini e la gestione di il coronavirus.

Chi è entrato a far parte del litigio. Il presidente Donald Trump ha promesso di ritirare gli Stati Uniti dall’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, accusando l’OMS di essere troppo “incentrato sulla Cina” e di accettare le assicurazioni della Cina dopo lo scoppio iniziale del virus nella città di Wuhan.

Il Dr. Michael Ryan, capo delle emergenze dell’agenzia delle Nazioni Unite per la salute, ha dichiarato venerdì che il coronavirus è attualmente “più attivo” nelle Americhe, con quattro dei 10 paesi con il maggior numero di casi e decessi al mondo situati in Nord America e Sud America. Ha notato in particolare che il crescente carico di lavoro in Brasile è preoccupante.

“È chiaro che alcune aree del Brasile hanno un po ‘di pressione sul sistema di terapia intensiva”, ha detto. “Ci sono chiari punti caldi in aree fortemente popolate.”

Ryan ha affermato che “alcune” aree amministrative del Brasile hanno assorbito oltre l’80% della loro capacità di unità di terapia intensiva e “alcune sono in una fase critica” con oltre il 90% dei loro letti in terapia intensiva.

Il Brasile ha riportato oltre 802.000 casi di virus confermati – il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti – e oltre 40.000 decessi COVID-19, secondo un conteggio gestito dal Center for Systems Science and Engineering presso la Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti hanno oltre 2 milioni di casi confermati e 114.000 morti

“I dati che abbiamo al momento supportano un sistema sotto pressione, ma un sistema sta ancora affrontando il numero di casi gravi”, ha detto Ryan.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha respinto l’ordinazione di quarantene e molti brasiliani lo hanno criticato per l’opposizione a misure di città e stato come blocchi, distanziamento sociale e altre misure volte a frenare la diffusione del coronavirus.

Il capo dell’OMS Tedros, come esempio del “tipo di unità nazionale” che secondo la pandemia richiede, ha citato una telefonata in cui il primo ministro finlandese Sanna Marin gli ha detto che stava lavorando con un partito di opposizione per identificare i problemi e proporre soluzioni.

Tedros ha osservato che milioni di persone hanno perso la vita o il lavoro a causa della pandemia, definendolo un momento “umiliante”. “Questo deve finire”, ha detto. “Ma sarà difficile in un mondo diviso.”

I funzionari dell’OMS sono particolarmente preoccupati quando la pandemia accelera nei paesi in via di sviluppo a causa del numero sproporzionato di persone che potrebbero avere difficoltà a ottenere servizi sanitari: donne, bambini e adolescenti, ha affermato Tedros.

Il coronavirus ha travolto i sistemi sanitari in molti paesi, mettendo molte donne a “maggior rischio” di morire durante il parto.

I giovani che sono vulnerabili all’ansia e alla depressione sono anche a maggior rischio durante la pandemia, ha detto Tedros, osservando che in alcuni paesi, oltre un terzo degli adolescenti riceve aiuti per la salute mentale esclusivamente a scuola.