Oltre 700 persone di tutti gli Stati membri dell’UE hanno lanciato un appello per un patto europeo sul clima

L’invito arriva due settimane prima del vertice europeo sul piano di risanamento dell’UE del 19 giugno, mentre l’Europa elimina gradualmente le restrizioni legate alla nuova pandemia di coronavirus.

Solo una ripresa sostenibile sarebbe in grado di affrontare la sfida climatica con benefici economici, sociali e ambientali, hanno affermato i firmatari in una lettera aperta pubblicata su sette giornali europei.

La proposta di un piano di risanamento presentata dalla Commissione europea qualche giorno fa non specifica come sarà composto il deficit degli investimenti climatici, secondo i firmatari.

Vedono tre soluzioni. La prima sarebbe una legge europea sul clima che vieti a tutti gli Stati membri di continuare a sovvenzionare i combustibili fossili, che rappresentano almeno 112 miliardi di euro all’anno.

Questa legge dovrebbe inoltre garantire che tutte le banche e le compagnie assicurative che operano in Europa siano trasparenti sulle loro attività e organizzino la graduale eliminazione degli investimenti in combustibili fossili.

La seconda soluzione è una Banca per il clima e la biodiversità che offre prestiti senza interessi tramite la Banca centrale europea (BCE). Tali prestiti potrebbero ammontare fino al 2% del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati membri o oltre 300 miliardi di euro all’anno a livello dell’UE fino al 2050.

Infine, hanno chiesto una tassa UE del 5% sugli utili delle grandi aziende (adattata alla loro impronta di carbonio), combinata con altre risorse proprie, per raccogliere 100 miliardi di euro all’anno. Questo denaro sarebbe destinato a un vero budget europeo per i sussidi per il clima e la biodiversità.

I firmatari comprendono diversi giovani attivisti climatici, artisti, climatologi, economisti, leader sindacali e delle ONG, imprenditori, nonché celebrità come la principessa Esmeralda del Belgio, consulente climatica di Papa Francesco e il calciatore Lilian Thuram.

Sono supportati da una serie di rappresentanti eletti e leader politici di sei grandi gruppi paneuropei, tra cui i deputati belgi Frédérique Ries, Philippe Lamberts e Benoît Lutgen, i ministri Jean-Luc Crucke e Alain Maron e Paul Magnette.