Serie A si gioca, Spadafora: “riprenderemo il 20 Giugno”

La Serie A riparte dai match sospesi per il Covid-19 della 25° giornata, il ministro Spadafora ha dato il via libera per tornare a giocare.

Finalmente si ricomincia, esiste una data, naturalmente ci saranno le dovute precauzioni, non ci potranno essere più di 400 tifosi sullo stadio.

I calciatori saranno sottoposti a tamponi continuamente e se qualcuno risulterà positivo, tutto il gruppo sarà costretto a stare in isolamento.

È subito polemica sui social, Salvini apre la diatriba sulla scuola.

Spadafora ha inoltre aggiunto: “Il campionato può ripartire il 20 giugno, prima si giocherà la Coppa Italia”. Le semifinali di coppa nazionale si giocheranno il 13 e 14 giugno, la finale il 17″

Non resta che attendere di vedere come reagirà il mondo del calcio quando entrerà in contatto con questo nuovo mondo.