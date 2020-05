Dopo quasi due anni di lavoro presso il giornale, ho deciso di interrompere la mia attività

Interrompo la mia attività presso il giornale, con la possibilità di estendere le mie capacità altrove.

Cari lettori,

dopo quasi due anni di lavoro come giornalista presso il giornale online “ilFormat”, ho deciso di interrompere la mia attività. In questi anni il giornale mi ha dato la possibilità di arricchire il mio bagaglio culturale, arrivando ad accrescere le mie capacità. Con i miei articoli sono stato sempre a contatto con l’arte e la cultura, occupandomi maggiormente di interviste con persone della TV, dello spettacolo e della letteratura. Ho sempre considerato questo giornale come punto di riferimento, come un momento per allontanarmi dalla realtà e immergermi nei miei pensieri e nelle mie riflessioni. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i miei colleghi, vecchi e nuovi, che mi hanno fatto sentire parte di una famiglia. In particolar modo vorrei ringraziare Giuseppe Gallinella che mi ha offerto la possibilità di intraprendere questa avventura, dimostrandosi un collega sempre disponibile e altruista. Un pensiero lo dedico ai miei lettori che mi hanno sempre seguito e incoraggiato nel mio lavoro. Dopo questo traguardo spero di estendere le mie capacità altrove, ho molti progetti per la mente tra cui quello di scrivere un libro ma ancora nessuna certezza. Concludo con una frase che tutti, secondo me, dovrebbero tenere a mente: “Lavora come se non avessi bisogno di soldi, ama come se tu non fossi mai stato ferito, balla come se nessuno ti stesse guardando”.

Arturo De Carolis