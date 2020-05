Esordisce su YouTube The Digital Club, format che prevede un programma settimanale, rigorosamente “live”, dedicato alla tecnologia e la cui scaletta sarà composta da discussioni sull’attualità, presenza di ospiti, rubriche, contributi audio e video, streaming di eventi, con uno spazio dedicato alle domande via chat degli spettatori. Quattro gli ideatori del nuovo programma in onda da venerdì 22 alle 21: Marco Pietro Lombardo, Caporedattore de Il Giornale e Founder di trameetech.it, Massimo Morandi, Co-Owner di Edizioni Top Press e Direttore di Cellulare Magazine, Mark Perna, giornalista, futurologo ed esperto di digital life Luca Viscardi, Station manager di Radio Number One e Founder di mistergadget.tv. The Digital Club non risulterà mai noioso o didascalico, promettono i padroni di casa, che vogliono al contrario permettere al pubblico di divertirsi assieme a loro durante la trasmissione. Non

mancheranno le sorprese mentre si andrà alla scoperta di nuovi dispositivi, tendenze e innovazioni. Il tutto con un occhio scanzonato ma non privo di riflessioni sul ruolo della tecnologia nella società e nella vita di tutti i giorni. The Digital Club non è una trasmissione per smanettoni, tengono a sottolineare i 4 Boys, tutti nati quando c’erano ancora le lire. È invece un talk show dinamico che vuole replicare il piacere delle chiacchiere al bar con la giusta dose di autorevolezza e simpatia. Intanto il 22 maggio si partirà con due ospiti importanti: Carlo Barlocco, neo executive director di Motorola Europa e Carolina Milanesi, una delle massime esperte di tecnologia che racconterà il mondo tech visto dagli USA, dove vive. Per seguire The Digital Club e prendere attiva parte alla trasmissione ci si può sintonizzare sui canali YouTube di Mister Gadget https://www.youtube.com/user/lucaviscardi) e Cellulare Magazine

(https://www.youtube.com/user/cellularemagazineit).

Inoltre il programma sarà live anche sul nuovo sito www.thedigitalclub.it, che diventerà l’hub di tutte le iniziative e nel cui blog si potranno trovare anche gli articoli pubblicati dai singoli siti web dei quattro ideatori. La versione audio verrà trasmessa in podcast sulla piattaforma di Spotify Stay Tuned: the show is about to begin! Tradotto: segnatelo in agenda che poi vi dimenticate! Comunque se qualcuno si perderà la diretta no panic, potrà rivedere tutte le puntate on-demand su YouTube. E sulle pagine Facebook di Luca

Viscardi Mister Gadget, Cellulare Magazine, TraMe&Tech e Mark Perna

