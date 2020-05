Germania e Francia propongono un fondo di recupero da 500 mld

I leader di Germania e Francia hanno concordato un fondo una tantum da 500 miliardi di euro per aiutare l’Unione europea a riprendersi dalla pandemia di coronavirus, una proposta che aggiungerebbe ulteriore denaro a un arsenale finanziario misure che il blocco sta preparando per far fronte alle ricadute economiche dell’epidemia.

A seguito di una videochiamata, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno dichiarato che il piano prevede che l’Unione europea prenda in prestito denaro nei mercati finanziari per aiutare i settori e le regioni che sono particolarmente colpiti dalla pandemia.

Fondamentalmente, il denaro sarebbe erogato sotto forma di sovvenzioni piuttosto che di prestiti, con rimborsi effettuati dal bilancio dell’UE, una proposta senza precedenti che supera le obiezioni di lunga data a Berlino alla nozione di prestito collettivo.

“A causa della natura insolita della crisi, stiamo scegliendo un percorso insolito”, ha dichiarato Merkel dopo l’annuncio congiunto.

Macron ha affermato che la proposta è un modo per “far avanzare l’Europa”.

“Dobbiamo trarre tutti gli insegnamenti da questa pandemia”, ha affermato, insistendo sulla necessità di “solidarietà” tra gli Stati membri dell’UE.

Macron ha riconosciuto che un accordo franco-tedesco da solo “non significa un accordo dal 27”. La Commissione esecutiva dell’UE presenterà la propria proposta agli Stati membri dell’UE e “speriamo che l’accordo franco-tedesco possa aiutare”, ha affermato.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore la proposta. “Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l’Europa deve affrontare e giustamente pone l’accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro”, ha affermato.

C’è stato il timore nelle capitali europee che la pandemia e la risposta iniziale non coordinata iniziale del blocco potessero aumentare il sentimento anti-UE negli Stati membri.

La Merkel ha affermato che era importante garantire che tutti i paesi dell’UE potessero rispondere alla sfida economica “e ciò richiede questo insolito sforzo una tantum che Germania e Francia sono ora pronti a fare”.

“L’obiettivo è che l’Europa emerga dalla crisi più forte”, ha detto.

I parlamenti nazionali avranno voce in capitolo sulla proposta, che probabilmente incontrerà una forte resistenza da parte dei falchi fiscali nel blocco.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha affermato che il suo paese è rimasto contrario all’idea delle sovvenzioni.

“La nostra posizione rimane invariata”, ha scritto Kurz su Twitter. “Siamo pronti ad aiutare i paesi più colpiti con prestiti. Ci aspettiamo che l’aggiornamento (il quadro di bilancio settennale dell’UE) rifletta le nuove priorità anziché aumentare il massimale “.

Il portavoce del ministero delle finanze olandese Jaap Oosterveer ha dichiarato che il ministero stava studiando il piano e non ha avuto commenti immediati.

La Merkel ha tuttavia espresso cauto ottimismo sul fatto che l’accordo tra Berlino e Parigi avrebbe ottenuto un ampio consenso.

Credo che se la Germania e la Francia inviano un segnale, questo è qualcosa che incoraggia la ricerca del consenso in Europa”, ha detto.

Il premier italiano Giuseppe Conte ha definito la proposta “un primo, importante passo nella direzione auspicata dall’Italia”.

Ma Conte ha aggiunto nel suo post di Facebook lunedì sera: “Per superare la crisi e aiutare le imprese e le famiglie, #RecoveryFund deve essere ampliato”. Si è descritto come “fiducioso di una proposta ambiziosa di @EU_Commission”.

Finora, i paesi dell’UE hanno assunto solo prestiti comuni limitati, ad esempio attraverso la Banca europea per gli investimenti e il fondo di salvataggio dell’Unione per i governi colpiti dalla crisi, il meccanismo europeo di stabilità, ma richiedono un eventuale rimborso da parte degli Stati membri.

Utilizzando il peso finanziario dell’intero blocco, gli obbligazionisti ottengono un alto grado di certezza che verranno rimborsati, il che significa che l’UE può prendere a prestito a condizioni più favorevoli rispetto ai singoli Stati membri, anche se a prezzo di responsabilità collettiva.

La crisi del coronavirus ha sollevato preoccupazioni sul fatto che l’Italia, che ha già una pila di debiti pari al 135% della sua produzione economica annuale, potrebbe uscire dalla recessione con un debito così elevato che gli investitori obbligazionari sarebbero riluttanti a continuare a finanziare il proprio debito, il che potrebbe innescare una crisi finanziaria.

La Merkel ha osservato che in combinazione con un precedente pacchetto di stimolo di 540 miliardi di euro basato su prestiti e garanzie, gli Stati membri dell’UE stavano raccogliendo 1 trilione di euro a livello dell’UE e un totale di 3 trilioni di euro se combinato con il bilancio e le misure pluriennali dell’UE concordato a livello nazionale.

Il totale equivale a quasi il 20% della produzione economica dell’UE nel 2019.

Macron e Merkel concordano sul fatto che le spese del fondo di recupero si concentreranno su settori che trarrebbero maggiori benefici dagli investimenti futuri, tra cui la digitalizzazione, l’economia verde e la resilienza della pandemia nel settore sanitario.