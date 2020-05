Felicien Kabuga catturato. Si nascondeva sotto falso nome vicino Parigi

Uno dei fuggiaschi più ricercati nel genocidio in Ruanda del 1994, un ricco uomo d’affari accusato di aver fornito machete agli assassini e di aver trasmesso propaganda per sollecitare il massacro, è stato arrestato fuori Parigi.

Felicien Kabuga, che aveva in testa una taglia di 5 milioni di dollari, era stato accusato di aver equipaggiato milizie nel genocidio che ha ucciso oltre 800.000 tutsi etnici e moderati hutu che cercavano di proteggerli.

L’84enne Kabuga è stato arrestato a seguito di un’indagine congiunta con l’ufficio del procuratore internazionale delle Nazioni Unite per il meccanismo dei tribunali penali del procuratore, hanno affermato le autorità francesi.

Viveva in una città a nord di Parigi, Asnieres-Sur-Seine, sotto falso nome, ha affermato l’ufficio del procuratore della corte d’appello.

Il Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per il Ruanda ha incriminato Kabuga nel 1997 con l’accusa di cospirazione per commettere genocidio, persecuzione e sterminio.

I procuratori ruandesi hanno riferito che i documenti finanziari trovati nella capitale, Kigali, dopo che il genocidio indicava che Kabuga usava dozzine delle sue compagnie per importare enormi quantità di machete che venivano usate per massacrare le persone.

Il ricco uomo d’affari fu anche accusato di aver creato la stazione Radio Television Mille Collines che trasmetteva una feroce propaganda contro l’etnia Tutsi, oltre ad addestrare e attrezzare la milizia Interahamwe che guidava la follia omicida.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha accolto con favore l’arresto di Kabuga, secondo il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.

“Invia un messaggio potente che coloro che sono accusati di aver commesso tali crimini non possono eludere la giustizia e alla fine saranno ritenuti responsabili, anche più di un quarto di secolo dopo”, ha detto Dujarric.

Mausi Segun direttore africano di Human Rights Watch, ha descritto l’arresto come “un passo importante verso la giustizia per centinaia di migliaia di vittime del genocidio”.

Kabuga era vicino all’ex presidente Juvenal Habyarimana, la cui morte quando il suo aereo fu abbattuto su Kigali scatenò il genocidio di 100 giorni. La figlia di Kabuga ha sposato il figlio di Habyarimana.

Kabuga dovrebbe essere trasferito sotto la custodia del meccanismo delle Nazioni Unite, dove sarà processato. Ha sede a L’Aia, nei Paesi Bassi.

“L’arresto di Kabuga oggi ricorda che i responsabili del genocidio possono essere presi in considerazione, anche 26 anni dopo i loro crimini”, ha affermato il procuratore capo del meccanismo Serge Brammertz in una nota. Ha detto che i partner che hanno contribuito all’arresto includevano le forze dell’ordine e i servizi penali di Ruanda, Belgio, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Svizzera e Stati Uniti.

I funzionari in Ruanda hanno esultato all’arresto. Secondo i pubblici ministeri, altri importanti fuggitivi ancora in circolazione includono Protais Mpiranya, ex comandante delle Guardie presidenziali, e l’ex ministro della Difesa Augustin Bizimana.

Guterres, capo delle Nazioni Unite, ha sottolineato che tutti i paesi hanno l’obbligo di cooperare per localizzare, arrestare e trasferire coloro che sono ricercati dai tribunali internazionali, ha affermato Dujarric.

“I pensieri del segretario generale oggi sono in primo luogo con le vittime dei presunti crimini del sig. Kabuga, le vittime di altri gravi crimini internazionali e le loro famiglie”, ha detto il portavoce delle Nazioni Unite. “La fine dell’impunità è essenziale per la pace, la sicurezza e la giustizia”.

Per anni dopo il genocidio, le relazioni tra Ruanda e Francia furono messe a dura prova, con il partito al potere del Ruanda che incolpava il governo francese in parte per il sostegno al regime genocida.

Ma sotto il presidente francese Emmanuel Macron, Kigali e Parigi sembrano aver apportato alcune modifiche. Nel 2018, le autorità francesi hanno dichiarato di aver lasciato cadere un’indagine sull’incidente aereo del 1994, citando la mancanza di prove sufficienti. Diverse persone vicine al presidente del Ruanda Paul Kagame erano state sotto inchiesta e il suo governo ha denunciato la sonda, dicendo che aveva lo scopo di esonerare il sospetto ruolo della Francia nel genocidio.

Nel 2019, Macron ha annunciato la creazione di una commissione incaricata di indagare sul presunto ruolo della Francia.

“Dopo molti anni, le vecchie guardie del governo francese che avrebbero potuto proteggere Kabuga hanno lasciato il potere e si scopre che le giovani generazioni non hanno alcun interesse a proteggere il vecchio fuggitivo sotto la nuova amministrazione”, ha affermato Gonza Muganwa, analista politico ruandese.

“È chiaro che era protetto e alcune persone potenti conoscevano il suo nascondiglio. Lo hanno venduto.”