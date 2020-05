L’economista belga De Neve: “Tassare gli anziani per aiutare i giovani”

Un economista belga ha proposto una tassa speciale sugli anziani per aiutare i giovani a superare i problemi economici causati dal Covid-19.

Le persone anziane di età superiore ai 65 anni soffrono in modo sproporzionato degli effetti medici del virus, ammette Jan-Emmanuel De Neve, che insegna all’università di Oxford. Ma gli effetti economici si abbattono più duramente sui giovani.

“I giovani traggono il minimo beneficio dalle misure di blocco, perché sono meno suscettibili al virus”, ha detto De Neve. “Le generazioni più anziane dovrebbero rendersi conto che i giovani si stanno sacrificando, sia economicamente che in termini di salute mentale”.

Il suo suggerimento: una tassa per le generazioni più anziane, possibilmente una tassa una tantum, da utilizzare per attutire il colpo della pandemia sulle prospettive dei giovani.

La proposta non presenta alcun dettaglio allegato, come l’età di coloro che dovrebbero pagare, o cosa succede con coloro che sono maggiorenni ma hanno meno mezzi.

In ogni caso, la proposta ha ricevuto un clamoroso voto di NO dai lettori di un giornale in un sondaggio informale, che ha messo il 67% contro e solo il 22% a favore.

Marjan Maes, una esperta di pensioni all’università di Lovanio, ha descritto la tassa una pessima idea.

“Una tassa sugli anziani mi sembra tutt’altro che uno strumento efficace per migliorare il benessere mentale e le opportunità dei nostri figli e quello dei genitori che lavorano da casa. Ciò che sarebbe richiesto, tra le altre cose, è di lasciarli tornare a scuola e di investire in un’istruzione di qualità, in modo che i loro genitori possano concentrarsi nuovamente sul lavoro.”

Uno strumento che sarebbe utile, ha affermato, è la riduzione progressiva delle agevolazioni fiscali sulle pensioni più elevate, come parte di una riforma dell’intero sistema pensionistico.

Propone inoltre “un effettivo aumento dell’età pensionabile, per garantire che i costi futuri siano equamente ripartiti tra le generazioni. Più a lungo viene rimandata tale riforma, maggiori saranno le possibilità di un vero conflitto generazionale”.