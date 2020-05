Il confinamento da coronavirus ha aumentato il consumo di tabacco

Più di un quarto dei fumatori ha fumato di più durante il blocco legato all’epidemia del coronavirus, mentre quasi un quarto dei consumatori di alcol afferma di aver bevuto meno, secondo un sondaggio stipulato dall’agenzia sanitaria europea. “La noia, la mancanza di attività, lo stress e il piacere sono i motivi principali citati dai fumatori o dai consumatori di alcolici che hanno aumentato il loro consumo. Notiamo anche che l’aumento sia per il tabacco che per l’alcol è correlato al rischio di ansia e depressione”, è la tesi secondo Viêt Nguyen Thanh, capo dell’unità di dipendenze nella direzione di prevenzione e promozione della salute presso Public Health France.

Secondo l’indagine pubblicata, il 27% dei fumatori intervistati afferma di aver aumentato il consumo di tabacco, oltre la metà (55%) lo considera stabile e per il 19% è diminuito.

Per i fumatori quotidiani (94% dei fumatori intervistati), l’aumento medio del numero di sigarette fumate è di 5 sigarette al giorno. Tra i 25-34 anni (41%) e quelli che lavorano a casa (37%).

Il lato dell’alcool “sembra meno sfavorevole, con circa un consumatore su dieci che dichiara di aver aumentato il loro consumo” ma quasi un quarto lo ha ridotto, secondo l’agenzia sanitaria SPF.

Pertanto, l’11% dichiara un aumento del consumo di alcol dopo il deconfinamento, il 65% afferma che è stabile e il 24% che è diminuito. Tra coloro che hanno dichiarato di aver aumentato il consumo, la metà (51%) ha aumentato la frequenza dei consumi, il 10% il numero di bevande nei giorni di consumo e il 23% entrambi.

L’aumento del consumo di alcol è menzionato più frequentemente da persone di età inferiore ai 50 anni (tra il 14% e il 17% a seconda della fascia d’età), residenti in città con oltre 100.000 abitanti (13% contro il 9% di abitanti di agglomerati con meno di 100.000 abitanti) e genitori di bambini di età inferiore ai 16 anni (18% rispetto all’8% degli intervistati senza bambini di età inferiore ai 16 anni).

Il sondaggio è stato condotto online dal 30 marzo al 1 aprile, con un campione rappresentativo di 2.003 persone di età superiore ai 18 anni.

Un effetto sconcertante all’inizio del parto avrebbe potuto portare a una riduzione dell’uso di dispositivi di assistenza per combattere l’alcool e il tabacco.

Per il servizio informazioni Tabac ad esempio, le chiamate al 3989 sono diminuite del 19% tra marzo 2019 e 2020 e del 15% tra aprile 2019 e 2020, mentre erano aumentate del 14% a febbraio. In totale, il numero di chiamate ricevute ad aprile è stato di 2.812, osserva SPF che ripete una campagna sui social network per incoraggiare le persone a usarlo.

D’altra parte, per il servizio informazioni Alcool, dopo un calo del 12% delle richieste (chiamate, chat e domande e risposte) tra febbraio e marzo, in aprile è stato osservato un aumento del 27% per tornare a un livello normale.