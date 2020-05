La Cina risponde alle “accuse” di USA e UE

La Cina ha emesso una lunga lista di critiche, accuse da parte di alcuni importanti politici statunitensi e dll’UE per la gestione dell’epidemia di coronavirus.

Il ministero degli Esteri cinese ha dedicato la maggior parte dei suoi briefing stampa la scorsa settimana a respingere sopratutto le accuse dei politici statunitensi, in particolare di Mike Pompeo segretario di Stato, secondo cui la Cina aveva nascosto informazioni sul nuovo coronavirus e che aveva avuto origine in un laboratorio nel città di Wuhan.

Un articolo di 30 pagine e 11.000 parole pubblicate sul sito web del ministero sabato sera si è ripetuto e ampliato sulle critiche fatte durante le riunioni con la stampa, e ha iniziato invocando Abraham Lincoln, il presidente degli Stati Uniti del XIX secolo.

“Come ha detto Lincoln, puoi ingannare alcune persone in ogni momento e ingannare tutte le persone un po di volte, ma non puoi ingannare tutte le persone tutto il tempo”, ha detto nel prologo.

L’articolo citava anche notizie dei media secondo cui gli americani erano stati infettati dal virus prima che il primo caso fosse confermato a Wuhan. Non ci sono prove che suggeriscano che sia così.

Desideroso di annullare i suggerimenti degli Stati Uniti secondo cui il virus è stato creato deliberatamente o in qualche modo trapelato dall’Istituto di virologia di Wuhan, l’articolo afferma che tutte le prove dimostrano che il virus non è creato dall’uomo e che l’istituto non è in grado di sintetizzare un nuovo coronavirus.

L’articolo forniva anche una cronologia di come la Cina avesse fornito informazioni alla comunità internazionale in modo “tempestivo”, “aperto e trasparente” per rimproverare i suggerimenti degli Stati Uniti secondo cui era stato lento ad emettere l’allarme.

Nonostante le ripetute assicurazioni della Cina, in alcuni trimestri sono persistite preoccupazioni in merito alla tempestività delle sue informazioni. Un rapporto del Der Spiegel lo scorso venerdì ha citato l’agenzia di spionaggio tedesca BND affermando che il tentativo iniziale della Cina di trattenere le informazioni era costato al mondo dalle quattro alle sei settimane che avrebbero potuto essere usate per combattere il virus.

L’articolo ha respinto le critiche occidentali alla gestione da parte di Pechino del caso di Li Wenliang, un medico che aveva cercato di dare l’allarme per lo scoppio del nuovo virus a Wuhan. La sua morte per Covid-19 provocò uno scoppio di rabbia e dolore in tutta la Cina.

L’articolo del ministero affermava che il dottor Li non era un “informatore” e non fu mai arrestato, contrariamente a molti rapporti occidentali.

L’articolo menzionava anche che il dottor Li era stato rimproverato dalla polizia per “aver diffuso voci”. Sebbene il dottor Li sia stato successivamente nominato tra i “martiri” della Cina, un’indagine sul suo caso ha suscitato critiche online dopo aver semplicemente suggerito di ritirare il rimprovero nei suoi confronti.

Rifiutando i suggerimenti di Donald Trump e Mike Pompeo secondo cui il coronavirus dovrebbe essere chiamato “virus cinese” o “virus Wuhan”, l’articolo citava documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che affermavano che il nome di un virus non dovrebbe essere specifico del Paese.