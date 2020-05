Finita la quarantena anche per Chico Forti, un ergastolano innocente

Sebbene la pandemia da coronavirus ha iniziato la fase di allentamento del blocco, la libertà di Chico Forti resta segregata, ingiustamente, tra le mura del South Florida Reception Center South Unit di Florida City, carcere di massima sicurezza nei pressi di Miami.

Chico è rinchiuso lì dentro da oltre 20 anni perché condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998, ma non ha mi smesso di gridare la propria innocenza.

Nel corso di tutti questi anni di massima detenzione Chico non ha mai smesso di credere nella giustizia americana, giustizia che in diverse occasioni, come in questo caso, ha tralasciato dietro di se molti dubbi sulla colpevolezza di Chico. E che a distanza di quasi un quarto di secolo lo Stato italiano non abbia preso una posizione incisiva sulla vicenda.

Ma nonostante tutto, virtualmente Chico non è solo. I suoi sostenitori di tutto il mondo diventano sempre più numerosi. In Italia a dar manforte al sostegno morale di Chico, a parte la famiglia, ci ha pensato Magda fondatrice de ‘L’Onda di Chico’ che con varie iniziative riesce a tenere viva la speranza che Chico possa ritornare libero.

Il comunicato di Chico

HO DUE BELLE NOTIZIE PER VOI E PER IL NOSTRO GRUPPO.

LA PRIMA E’ CHE SONO RIENTRATO AL MIO DORMITORIO ORIGINALE, UNA GRANDE DIFFERENZA, DA DOV’ERO FINITO PER UNA SETTIMANA..

LA SECONDA, CHE MI RENDE ESTREMAMENTE ORGOGLIOSO DI JENNA BLEU, E’ L’AVER RICEVUTO UNA SUA BELLISSIMA EMAIL DOVE LEI MI INFORMA DI VOLER AIUTARE GLI ITALIANI IN PRIMA LINEA NELLA BATTAGLIA CONTRO IL COVID. SI E’ OFFERTA DI DONARE AL MIO EROE, PRIMARIO DI CARDIOLOGIA ALBERTO LANZONE ED AL SUO OSPEDALE, UNA CONSIDEREVOLE FORNITURA DI MASCHERE PRODOTTE DALLA SUA AZIENDA JAMS.

LO RITENGO UN GESTO NOBILE E DISINTERESSATO, E CI TENEVO A FARVENE PARTECIPI.

L’HO GIA’ COMUNICATO ANCHE AI DIRETTI INTERESSATI.

PER IL MOMENTO IO, IN QUESTA CRISI UNIVERSALE, RIESCO A MANTENERMI A GALLA SEPPUR CON MILLE RESTRIZIONI AGGIUNTE ALLE GIA’ TANTE VIGENTI NEL MONDO ESTERNO.

LA MIA ONDA IN ITALIA (E NON SOLO LI’) CONTINUA A DARE VITA ALL’OCEANO DELLA MIA SPERANZA.

DI MAIO E FRACCARO CONTINUANO A PERORARE LA MIA CAUSA NONOSTANTE QUESTA PAUSA OBBLIGATA. LE IENE PARLERANNO ANCORA DI NOI, FACCIAMO IN MODO CHE QUALCHE CRITICA IMPULSIVA NEI CONFRONTI DI QUESTO AGGRESSIVO PROGRAMMA, NON GETTI OMBRA SUL SOLE CHE E’ RIUSCITO A FAR RIAPPARIRE NELLA MIA ORIZZONTE, OLTRE CHE IN QUELLO DI TUTTI COLORO CHE HANNO A CUORE LA MIA CAUSA.

NELLA VITA E’ INEVITABILE RAGGIUNGERE UN MOMENTO DOVE E’ NECESSARIO SCHIERARSI, L’ONDA DI CHICO QUESTA SCELTA L’HA GIA’ FATTA, CONOSCENDO APPASSIONATAMENTE IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA ”GRATITUDINE”…

A PRESTO MIA GRANDE FAMIGLIA

CON AFFETTO ED UN SORRISO DI SCORTA,

CHICO