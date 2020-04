La green economy: l’impegno delle aziende

Dalle ricerche della Nasa e dell’Esa, agenzie spaziali di Stati Uniti ed Europa, è emerso

che il blocco totale o anche detto lockdown, ovvero l’isolamento imposto dopo il

diffondersi del nuovo Coronavirus in Italia, ha fatto seguire un aspetto positivo: la

riduzione dello smog. Le agenzie ci confermano infatti, che il fermo delle attività in

Pianura, una delle zone più inquinate del nostro Paese, ha consentito una diminuzione

di alcuni agenti inquinanti come per esempio il biossido di azoto, anche noto come NO2.

Questo non fa altro che confermare, quanto sia importante il ruolo delle aziende per

avere un’economia più green.

Vediamo nel dettaglio, quali sono i reali impegni che le aziende si assumono.

La green economy e le aziende: ecco i numeri

In Italia, negli ultimi cinque anni, sono state oltre 432 mila le imprese ad essersi

impegnate nel campo del green. Lo sostiene una ricerca condotta da Unioncamere in

collaborazione con Fondazione Symbola. Stando ai risultati di queste analisi, in Italia il

2019 è stato un anno chiave che ha portato ad un reale incremento degli investimenti

nel settore green, e dei conseguenti benefici anche nell’occupazione. Si contano in

totale più di 3 milioni di professionisti impiegati nei cosiddetti green jobs.

Secondo la ricerca, il 21,5% delle imprese investe su prodotti e tecnologie green ma non

solo; l’Italia risulta il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei

rifiuti (urbani, industriali eccetera). In questo ambito assume un ruolo fondamentale

l’atteggiamento dei dipendenti che deve contribuire a perseguire obiettivi sostenibili.

Per le aziende è altrettanto importante ricorrere a forniture green: esistono delle

società in grado di proporre delle offerte di energia elettrica per le aziende del tutto

ecocompatibili. Altre iniziative green che vale la pena elencare sono: l’installazione di

reti elettriche a migliore efficienza, la cucina sostenibile, la migliore gestione

dell’energia, la meccatronica, gli impianti di condizionamento a basso impatto

ambientale, l’edilizia ecosostenibile, e molto altro ancora.

Un approfondimento sui “mestieri verdi”

Come abbiamo visto, in Italia ci sono 3 milioni di professionisti impiegati nei “lavori

verdi”.

Fra questi spiccano soprattutto professioni come l’agricoltore bio e l’agronomo, insieme

agli architetti paesaggisti, molto richiesti per via del boom della bioedilizia. Altri green

jobs molto interessanti sono quelli legati alla biologia e alla botanica, insieme alle

professioni inerenti alla cucina e alla preparazione dei cibi, come il già citato eco-chef. E

la lista potrebbe proseguire oltre, visto che include centinaia di voci al suo interno, dal climatologo al certificatore energetico, passando per il designer eco di interni e i vari

esperti nella gestione e nel trattamento di rifiuti e riciclo.

La situazione di oggi appare nettamente migliorata, rispetto ad un paio di mesi fa. Non

significa comunque che ci si debba fermare, tutto il contrario: c’è ancora molto lavoro

da fare, ed è necessario l’impegno da parte di tutti, dai singoli fino alle aziende.