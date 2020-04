Chico Forti non è solo, ma nemmeno libero

Pochi giorni fa L’Onda di Chico, un folto gruppo che sostiene a gran voce la vicenda che detiene ingiustamente Chico Forti in una prigione in Florida, ha pubblicato una lettera indirizzata ai rappresentati del governo, Luigi Di Maio e Riccardo Fracarro.

Nella lettera si evidenziava l’appello, al governo, di occuparsi della questione più incisivamente in quanto vede recluso Chico Forti da ben vent’anni. Una riflessione, evidentemente, di poco interesse da parte dei media nazionali e internazionali. Tant’è che ad oggi, a parte qualche flash di circostanza, giornalisticamente se ne parla pochissimo.

Grazie al grande cuore de L’Onda di Chico in realtà qualcosa si muove; è nata un’iniziativa che sta coinvolgendo davvero tantissima gente. In fatti l’iniziativa consiste nell’indossare, l’ormai parte integrante del nostro quotidiano, la mascherina con la scritta “libertà per Chico Forti”.

Ma non Basta! Sebbene l’impossibilità di confidare nella giustizia americana che ha condizionato ingiustamente la vita di un nostro fratello, resta la volontà della solidarietà di tutti, compreso istituzioni e media, affinché giustizia sia fatta.

In attesa di risposte da parte dei rappresentanti del governo, il noto attore Enrico Montesano ha dato un esempio di solidarietà attraverso un video.