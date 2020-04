I 27, divisi, ordinano alla Commissione di presentare un piano di risanamento

I 27 leader dell’UE hanno incaricato la Commissione di preparare un piano per porre fine alla crisi, rinviando a più tardi le decisioni sugli sforzi di solidarietà chiesti dai paesi del sud da quelli del nord. Questo piano dovrebbe includere una proposta di bilancio per il periodo 2021-2027, incluso un fondo per rilanciare l’economia dopo la pandemia di coronavirus, secondo fonti concordanti.

Secondo il presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dovrebbe essere presentato “nella seconda o terza settimana di maggio”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto che non vi è stato “nessun consenso” tra i paesi dell’UE sui trasferimenti verso “le regioni e i settori” più colpiti dalla crisi del nuovo coronavirus.

L’Italia e la Spagna, che hanno risentito maggiormente della pandemia, chiedono maggiore solidarietà ai paesi del Nord.

All’inizio di questa videoconferenza, la presidente della BCE, Christine Lagarde, aveva messo in guardia i 27 leader europei dal rischio di “agire troppo poco, troppo tardi” di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, secondo una fonte. vicino alle discussioni.

Questo vertice, che è durato meno di cinque ore, è stata una prima tavola rotonda.

Questo piano deve fornire al Vecchio Continente i mezzi per emergere dalla peggiore recessione che ha minacciato l’Unione europea sin dall’inizio della sua storia, secondo fonti concordanti. Un piano di risanamento per l’economia europea dovrebbe raggiungere, secondo tutti, diverse centinaia di miliardi di euro.

Ma sulla sua esatta quantità come sulle sue modalità, un consenso sarà estremamente difficile.

Gli Stati membri e le istituzioni hanno gareggiato nell’immaginazione nelle ultime settimane per offrire ciascuna la propria soluzione. Ma il dibattito ha soprattutto messo in luce le vecchie fenditure, già presenti dopo la crisi finanziaria del 2009. I paesi del Sud, profondamente colpite per la pandemia, chiedono maggiore solidarietà finanziaria dai loro vicini al Nord.

Ma questi ultimi, in particolare Germania e Paesi Bassi, meno colpiti dal virus, sono poco propensi a pagare per gli Stati ai quali criticano la loro indisciplina di bilancio durante gli anni della crescita.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha promesso “in uno spirito di solidarietà con contributi molto maggiori” dal suo paese al bilancio dell’UE per “un periodo limitato”. Ma ancora una volta ha escluso qualsiasi raggruppamento di debiti nazionali, richiesto, in varie forme, da Madrid, Roma – che da allora ha moderato le sue aspettative – e Parigi, che è stata spesso riassunta dal termine “coronabond”.

Il vantaggio della messa in comune dei debiti per i paesi dell’Europa meridionale è quello di beneficiare dei bassi tassi di interesse dei paesi del Nord, al fine di finanziare la crisi post-crisi.

Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno ha chiesto giovedì un fondo di incentivazione “proporzionale ai costi della crisi”, “finanziato dal bilancio dell’UE” e che garantisce “solidarietà con gli Stati membri più colpiti”. E quindi, impedirebbe una rottura della zona euro (19 paesi).

Questo bilancio a lungo termine deve in linea di principio essere adottato entro la fine dell’anno, ma divide anche, in questo caso, gli Stati membri, secondo lo stesso divario Nord/Sud.

La pandemia ha colpito duramente le economie: l’UE, le cui popolazioni sono limitate alla maggior parte dei paesi, dovrebbe registrare un calo record del PIL del 7,1% quest’anno, secondo le previsioni del FMI.

E la crisi che minaccia i 19 paesi della zona euro rischia di essere la peggiore della breve storia della moneta unica lanciata nel 1999.

Il gabinetto Markit ha annunciato un crollo “senza precedenti” dell’attività del settore privato nell’area dell’euro in aprile, a seguito delle misure adottate per arginare l’epidemia.