La giustizia pubblica e privata si adatta al Covid19. Il periodo della fine lockdown si avvicina, ma c’è chi non è rimasto con mani in mano in questi giorni di crisi in attesa che si verificasse. Molti professionisti legali e istituzioni del settore si stanno organizzando: un esempio sono i tribunali del Piemonte dove alcune cause legali si possono oggi risolvere in via telematica. Nel dettaglio: una delle pratiche che spesso affollano le aule giudiziarie sono le cause di divorzio, ma ora per quelle consensuali non sarà più necessario che gli ex coniugi si trovino di persona per timbrare l’incartamento. Basterà che gli avvocati si trovino online e concordino i termini con cui depositare l’atto di separazione, sempre online. Insomma un bell’esempio di pubblica amministrazione che funziona anche in tempi di emergenza. E non è nemmeno l’unico perché in tante regioni enti pubblici e privati si stanno adattando alle nuove pratiche avendo capito che una parte dei cambiamenti della crisi non spariranno più. Ma nemmeno i professionisti sono rimasti a guardare il soffitto: un esempio è lo studio legale associato MABE&Partners che ha due soci Angelo Visco e Massimiliano Bettoni e circa 45 collaboratori tra Milano, Roma e Isernia (ed una quarta, costituenda, nel Regno Unito). Lo studio vista la crisi ha ideato un panel di nuovi servizi da proporre ai propri clienti e da veicolare mediante accordi quadro definiti nelle ultime ore con confederazioni e società incubatrici di impresa. I servizi, alcuni già definiti e rodati in passate operazioni, sono i seguenti:

Gestione e definizione pregiudizievoli (pignoramenti mobiliari/presso terzi/immobiliari) mediante chiusura a saldo e stralcio e/o piano di rientro, al fine di ottenere la migliore transazione possibile per il cliente; Istanze e piani di esdebitazione e sovraindebitamento per consumatori e/oPMI sia come professionisti delegati sia come OCC (organismi di composizionedella crisi) i soci hanno provveduto ad abilitarsi in tale ruolo conseguendo le certificazioni necessarie;

Definizione dei pregiudizievoli e/o dei sovraindebitamenti che potrà esseredefinita mediante l’utilizzo di risorse di terzi acquisite da parte del debitore e/omediante partner finanziari dello studio legale, specializzati nell’erogazione del credito a soggetti esclusi dal merito creditizio, ove vi siano alcune imprescindibili condizioni.

Valutazione (due diligence) sulla massa dei crediti aziendali, al fine di comprendere se ci sono possibilità di recupero e/o studio di soluzioni alternative di remunerazione/detassazione) – pulire i bilanci e recuperare il possibile, detassando il mancato recupero;

Ricorsi per ottenimento ristoro economico per ritardato pagamento della P.A. Lo studio effettua una disamina del business aziendale, delle prestazioni erogate dall’impresa alla P.A. e dei relativi pagamenti, verifica, pertanto, se vi siano i presupposti per recuperare liquidità sommersa (interessi da ritardato pagamento) da parte della PMI. Nel caso specifico, si provvede ad instaurare forme diverse di contenzioso per il recupero degli interessi, così da generare flussi di cassa, per l’impresa, tali da generare un autofinanziamento del proprio business futuro… Gli interessi, in caso di ritardato pagamento, sono sempre dovuti – senza necessità di messa in mora – il creditore avrà diritto ad un ristoro pari al tasso d’interesse base BCE + 7 o 8 punti percentuali a seconda che la transazione sia avvenuta prima o dopo il 2013 (entrata in vigore della normativa di riferimento) e, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, si potrà scegliere la strada della procedura esecutiva oppure quella amministrativa volta alla nomina di un commissario ad acta che provveda alla liquidazione;

Finanza alternativa; lo studio ha stipulato convenzioni con soggetti di primario livello nel campo del Crowd founding dal Venture capital al Corporate Venture capital e al family office. Ci occuperemo, secondo tali accordi, di dare assistenza legale integrata nella ricerca di finanziamenti non istituzionali per nuove idee imprenditoriali e/o per il consolidamento e l’innovazione di imprese già esistenti;

Recupero somme, interessi ed oneri derivanti da cessioni del quinto e/o deleghe estinte anticipatamente e/o rinnovate. Lo studio legale segue tutti coloro che abbiano stipulato e/o estinto anticipatamente un contratto di cessione del quinto dello stipendio e/o pensione, tutela legale finalizzata alla restituzione di tutte le somme e gli oneri pagati in eccedenza o indebitamente trattenute a seguito dell’estinzione anticipata del contro.;

Verifica e recupero interessi usurai su conti correnti bancari – mutui – finanziamenti. Lo studio legale supporto a tutti coloro che abbiano stipulato e/o estinto anticipatamente un contratto di conto corrente/finanziamento o mutuo, una tutela legale finalizzata alla verifica delle condizioni di usura così da procedere con la restituzione di tutte le somme e gli oneri pagati in eccedenza o indebitamente trattenute oltre che a richiedere il risarcimento del danno per idanni patiti.

Progettazione e predisposizione business plan per accesso alla finanza agevolata derivante da bandi europei/nazionali/territoriali (prestazione per start-up e/o aziende in fase di ristrutturazione/ampliamento/innovazione) eforme straordinarie di agevolazione con l’istituzione di un dipartimento studi che monitora e studia la promulgazione delle nuove misure e delle normative che istituiscono gli incentivi verso le imprese di qualsiasi dimensione.

Arbitrato, i soci Visco e Bettoni, già mediatori e conciliatori professionisti ed abilitati, hanno inteso – in questo momento particolare – investire sullaprofessionalizzazione dei servizi offerti, formandosi e abilitandosi come Arbitri civili e internazionali iscritti alla camera arbitrale internazionale specializzati nelle seguenti materie : diritto bancario, diritto finanziario, diritto immobiliare, diritto ambientale, diritto dell’energia e diritto societario), allo scopo di poter fornire ed incentivare i propri clienti all’utilizzo di una delle forme di ADR (Alternative Dispute Resolution) più importanti. Infatti, attraverso tale strumento si cercherà di far sì che i propri clienti, in relazione al proprio core business, possano prevedere già nelle clausole compromissorie il ricorso al rito dell’arbitrato in luogo della giustizia civile ordinaria, risparmiando in tempi (riduzione stimata del 300%) e costi.