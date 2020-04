Il Barcellona nella bufera, guerra aperta tra presidente e giocatori

Il presidente dell’FC Barcelona sotto il fuoco pesante. Come se la massima sfiducia nei confronti dei suoi giocatori, Lionel Messi in testa, non fosse abbastanza, Josep Bartomeu affronta una scissione da parte della direzione: sei leader si sono dimessi in blocco per denunciare la sua gestione e chiedere elezioni anticipate. Se la Liga viene sospesa a causa del coronavirus, la stagione turbolenta dell’FC Barcelona continua dietro le quinte. Dopo il passaggio delle armi tra lo spogliatoio blaugrana e la sua gestione attorno alle trattative sui tagli temporanei degli stipendi, il club catalano è scosso da una rissa al culmine.

Sei membri del consiglio di amministrazione si sono dimessi giovedì sera, scrivendo in una lettera ai socios del Barça, di essere incapaci di “cambiare i criteri e le forme di gestione del club di fronte alle importanti sfide del futuro”.

Da un punto di vista legale, non è abbastanza per impedire a Bartomeu di andare fino alla fine del suo attuale mandato fino al giugno 2021, ma questo attacco diretto arriva a minare un po ‘di più l’autorità di un presidente già indebolita da un conflitto nascosto con le stelle del club.

Tra le dimissioni ci sono l’ex tesoriere del Barça, Enric Tombas, così come Emili Rousaud, vicepresidente considerato fino a quel momento un possibile successore di Bartomeu nelle prossime elezioni.

“Barçagate”

“Dobbiamo sottolineare la nostra delusione per lo sfortunato episodio sui social network, noto come “Barçagate”, di cui abbiamo appreso sulla stampa”, eliminare i “Sei”. Un modo per affidare la responsabilità di questa vicenda, che ha avvelenato l’atmosfera blaugrana per due mesi, nella cerchia sempre più piccola di Bartomeu.

Al centro di “Barçagate”, rivelazioni della radio Cadena Ser sull’uso presunto, da parte della direzione del club catalano, della società I3Ventures per screditare sui social network, tramite account falsi, oppositori del consiglio di amministrazione tra cui le stelle Lionel Messi e Gerard Piqué, se necessario. “Alla domanda: abbiamo commissionato un’operazione volta a screditare persone o istituzioni attraverso i social network, la risposta è no!”, Bartomeu si era difeso a febbraio, quando è scoppiata la relazione, indicando semplicemente che la società era responsabile dello svolgimento dei lavori di monitoraggio su Internet.

Nello scandalo iniziale, sono state aggiunte venerdì le accuse di corruzione. L’audit ordinato dal club con PricewaterhouseCoopers sarebbe costato un milione di euro, secondo Cadena Ser. Una somma che sorprende l’ex vicepresidente Emili Rousaud.

“Qualcuno ha estratto dalla scatola”

“Se gli ascoltatori ci dicono che il costo di questi servizi è di 100.000 euro e abbiamo pagato un milione di euro, significa che qualcuno ha attinto dalla cassa”, ha detto alla radio venerdì.

Accuse respinte dal club, che non nega di aver pagato tale importo ma confuta i fatti di corruzione: “L’FC Barcelona nega categoricamente qualsiasi azione che possa essere qualificata come corruzione, e pertanto si riserva il diritto di avviare azioni legali appropriate”, avverte il Barça in un comunicato stampa.

Per quanto riguarda l’audit, “è ancora in corso” e “pertanto non ha portato a conclusioni” su questo episodio che ha un pò peggiorato il rapporto di gestione con i giocatori.

Alla fine della scorsa estate, una prima uscita di Messi, chiedendosi se il club avesse fatto “tutto il possibile per riportare Neymar”, ha annunciato una stagione turbolenta. Quindi poco prima del “Barçagate”, il quinto Pallone D’Oro era ancora fuori dalla sua solita discrezione per chiedere al suo direttore sportivo Eric Abidal di “dare nomi” quando sembrava assumersi la responsabilità del licenziamento del ex-allenatore Ernesto Valverde sui giocatori.

E piuttosto che offrire una tregua, la pandemia è stata l’occasione per un nuovo rompicapo in pubblico sulla questione dei tagli salariali del 70% concordati dai giocatori.

“Ci sorprende molto che dal club, internamente, alcune persone vogliano metterci sotto critica” hanno affrontato la “Pulce” dopo che gli articoli riportavano un rifiuto iniziale.