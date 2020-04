Cosa succede a Pasqua sull’epidemia da coronavirus nel mondo

Il bilancio delle vittime in tutto il mondo del coronavirus ha raggiunto i 100.000 mentre i cristiani di tutto il mondo hanno segnato un Venerdì Santo diverso – davanti agli schermi dei computer invece tra i banchi delle chiese. Gli Stati Uniti hanno avuto oltre 18.000 morti, mettendoli sulla strada per superare l’Italia per essere il paese con il maggior numero di morti.

Funzionari della sanità pubblica e leader religiosi allo stesso modo hanno messo in guardia le persone dalla violazione dei blocchi e delle regole di allontanamento sociale durante la Pasqua e permettendo al virus di tornare indietro. Le autorità hanno fatto ricorso a blocchi stradali e altri mezzi per scoraggiare i viaggi.

Con l’economia globale colpita duramente dalla pandemia, alcuni governi hanno affrontato una una crescente pressione per riavviare alcune industrie e respingere ulteriori devastazioni economiche da coronavirus.

L’Europa rimane il continente più colpito, con oltre 70.200 morti. L’Italia ha il maggior numero di morti (18.849), seguita da Spagna (15.843) e Francia (13.197). Negli Stati Uniti, il paese in cui la pandemia sta progredendo più rapidamente, sono stati diagnosticati oltre 486.000 casi e sono stati registrati oltre 18.000 decessi.

La Turchia e il Brasile hanno superato i 1.000 punti morti venerdì.

Confine esteso

Il governo italiano ha esteso il blocco imposto per un mese fino al 3 maggio. E l’Irlanda ha deciso di prorogarlo fino al 5 maggio.

Il Portogallo ha annunciato che prolungherà lo stato di emergenza fino al 1 maggio.

La città di Mosca ha annunciato di inasprire i confini, i servizi sanitari della capitale russa raggiungono i “loro limiti” con “difficili” settimane.

E la Turchia imporrà il blocco per 48 ore in 31 città tra cui Istanbul e Ankara. Attenzione all’affrettata deconfinazione

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha avvertito che una sospensione anticipata delle misure di contenimento potrebbe portare a una “rinascita mortale” della pandemia.

Il riflusso della pandemia “potrebbe essere mortale quanto la sua diffusione se non gestito correttamente”.

Pasqua senza fedeli

Centinaia di milioni di fedeli hanno iniziato a celebrare un fine settimana di Pasqua, con un’inedita Piazza San Pietro vuota.

“I dottori, le infermiere, le sorelle, i preti” che sono morti combattendo la pandemia “sono morti sul fronte come soldati che hanno dato la vita per amore”, ha detto Papa Francesco.

Regno Unito: record di decessi

Il Regno Unito ha registrato 980 decessi di pazienti in più, un nuovo record che ha portato il bilancio totale a 8.958 decessi. Il primo ministro Boris Johnson, convalescente del Covid-19 in un ospedale nel centro di Londra, ha iniziato a fare qualche passo dopo la sua dimissione il giorno prima dalle cure intensive.

Primo caso in Yemen

In guerra e teatro di una delle peggiori crisi umanitarie, lo Yemen ha annunciato il primo caso di contaminazione, suscitando timori per le ONG e le Nazioni Unite di ripercussioni catastrofiche se l’epidemia si diffonde.

Sulle onde

L’esercito francese ha confermato la presenza di 50 casi di infezione sulla portaerei Charles de Gaulle, ammiraglia della marina francese.

Idrossiclorochina

L’Agenzia francese per i medicinali ha avvertito che gli effetti indesiderati riportati nei pazienti Covid-19 trattati con idrossiclorochina emettono un “segnale di allarme significativo” su una “particolare fragilità” a livello cardiaco. L’istituto di ricerca del professor Didier Raoult, a Marsiglia, nel sud-est della Francia, ha messo online il riassunto di un nuovo studio elogiando i meriti dell’idrossiclorochina contro il coronavirus, la cui metodologia ha immediatamente suscitato nuove recensioni dal mondo medico.

Trump promette “annuncio” dell’OMS

Donald Trump ha promesso un “annuncio” la prossima settimana in merito ai finanziamenti per l’OMS, giorni dopo aver apertamente minacciato di sospendere il contributo degli Stati Uniti.

Apple e Google uniscono le forze

Apple e Google hanno annunciato una partnership per consentire il tracciamento digitale di persone vicine alle persone infette al fine di limitare la diffusione della malattia.

“È surreale”

“È abbastanza surreale vedere cosa sta succedendo sul pianeta sotto i nostri occhi”, ha detto l’astronauta americana Jessica Meir, prima di tornare sulla Terra la prossima settimana dopo sette mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.