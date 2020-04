L’ombra della “Grande Depressione”, il mondo in cerca di risposte

I leader mondiali hanno cercato di superare le loro divisioni per fornire risposte concertate alla pandemia di Covid-19, che ha ufficialmente ucciso oltre 90.000 persone in tutto il mondo e minaccia il pianeta con un disastro economico senza precedenti. Il capo del Fondo monetario internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, ha avvertito: questa pandemia avrà “le peggiori conseguenze economiche dalla Grande Depressione” nel 1929.

Mentre oltre la metà dell’umanità è messa in quarantena, “interi settori” dell’economia sono fermi, osserva l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e mezzo miliardo di persone sono a rischio di cadere in povertà, secondo l’ONG Oxfam.

Tutorial ugandese

“I poveri non hanno entrate, nemmeno meno risparmi. I miei figli non possono lavorare, tutti hanno bisogno di aiuto”, dice Maria de Fatima Santos, residente nella Città di Dio, un’emblematica favela di Rio de Janeiro, in Brasile.

Nella California prospera molto il coronavirus che decima l’occupazione: le riprese a Hollywood sono ferme, stadi deserti, bar chiusi… “nessuno ha un lavoro, è panico totale”, si lamenta Zach Machtem, un ingegnere del suono di 32 anni, riassumendo l’ansia di circa 17 milioni di americani che hanno perso il lavoro a causa della pandemia.

La Banca centrale americana ha colpito annunciando 2,3 trilioni di dollari di prestiti a sostegno dell’economia.

Una prima in più di un quarto di secolo, l’Africa sub-sahariana, particolarmente esposta, dovrebbe entrare in recessione nel 2020, ha avvertito la Banca mondiale.

Proprio sul continente nero, appena uscito da un primo periodo di quarantena contro il coronavirus, il presidente del Botswana Mokgweetsi Masisi sarà costretto a ritornare per altre due settimane, questa volta in compagnia di tutti i 63 deputati del paese, dopo essere stato infettato da un’infermiera che era andata per sottoporlo ad un test di screening. Da parte sua, il presidente ugandese Yoweri Museveni, 75 anni, ha pubblicato un video in cui mostra come mantenersi in forma a casa, dopo aver proibito ai cittadini confinati di esercitarsi all’aperto.

“Quindi inizi a scaldarti”, spiega l’ex 75enne guerillero, allegramente, a piedi nudi e vestito con una tuta grigia, iniziando a correre tranquillamente da un capo all’altro del suo ufficio.

“Appiattisci” la curva

Nonostante il confinamento, il coronavirus continua il suo incessante progresso. Giovedì tardo pomeriggio, il bilancio della pandemia ammontava a 90.938 morti, attraversando un nuovo tetto simbolico, secondo un bilancio stabilito da fonti ufficiali. Con 18.279 morti, l’Italia è ancora il paese con il maggior numero di vittime al mondo, seguita da Spagna (15.238), Stati Uniti (15.000) e Francia, che ha superato i 12.000 decessi.

Gli Stati Uniti sono il paese più colpito in numero di casi (432.132). Il Governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato un nuovo record per il numero di decessi nel suo stato – 799 in 24 ore – ma i ricoveri non sono mai stati inferiori, il che afferma lo stesso governatore che “stiamo appiattendo la curva”.

Gli operatori sanitari in tutti i paesi continuano a pagare un prezzo pesante per la pandemia: un centinaio di medici sono morti in Italia. Ma continuano il loro pesante compito con spesso un’incredibile dedizione: “Non ho paura di essere infetto, ho solo paura di non essere in grado di fare tutto ciò che devo fare”, confida una suora che lotta contro la pandemia in Lombardia.

In Gran Bretagna, ulteriori 2481 decessi sono stati segnalati in 24 ore, mentre il confinamento dovrebbe essere esteso. La salute del Primo Ministro Boris Johnson, in terapia intensiva da domenica dopo essere stata contaminata da Covid-19, “continua a migliorare” secondo Downing Street. L’OMS ha messo in guardia da ogni tentazione di allentare presto il parto mentre Spagna, Italia e Francia notano una tendenza al ribasso della pressione ospedaliera. Paesi come Austria, Danimarca, Norvegia, Grecia e Repubblica Ceca hanno annunciato che le restrizioni saranno presto revocate.

Smartphone turchi

Le autorità turche hanno annunciato da parte loro che monitoreranno questa settimana i movimenti delle persone infette e dei loro parenti attraverso un’applicazione per smartphone, questo per frenare l’epidemia che sta accelerando in Turchia.

Questo annuncio arriva in un momento in cui diversi paesi europei stanno considerando come utilizzare gli smartphone per combattere la malattia di Covid-19 senza invadere la privacy.

Sulla scena diplomatica, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite cercherà di superare le sue divisioni, in particolare sino-americane, giovedì durante una riunione di videoconferenza dedicata a Covid-19.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres cercherà di unificare un corpo profondamente diviso. “Non è il momento” delle critiche, ha affermato, ma quello della “solidarietà”, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fortemente sfidato l’OMS per la sua gestione della crisi e un presunto prisma filo-cinese. L’amministrazione americana ha rinnovato le sue accuse contro l’agenzia delle Nazioni Unite, accusandola di avere “una politica privilegiata sulla salute pubblica”. Per Washington, la mancanza di trasparenza della Cina ha anche perso “tempo prezioso per il mondo”.

I paesi dell’UE devono da parte loro riprovare a concordare una risposta economica concertata, dopo il fallimento di mercoledì di una prima riunione della maratona.

Ma divisioni profonde continuano a opporsi ai paesi del sud del continente nei confronti della Germania e dei Paesi Bassi, ostili a qualsiasi raggruppamento di debiti pubblici.

La fede bulgara “protegge”

Centinaia di milioni di cristiani confinati si stanno preparando a celebrare la Pasqua in condizioni senza precedenti. Stessa punizione per gli ebrei con la Pasqua ebraica. È quindi senza la presenza dei fedeli che Papa Francesco celebrerà la Messa dell’ultima cena – senza il tradizionale lavaggio dei piedi – un momento culminante dell’anno liturgico.

Le autorità di diversi paesi sono in allerta per questa festa che tradizionalmente dà origine a riunioni di famiglia. Come in Irlanda, dove sono stati messi in atto blocchi per evitare qualsiasi violazione del contenimento. In Spagna: i fedeli si accontentano delle trasmissioni popolari della Passione di Cristo degli anni precedenti.

D’altra parte, in Bulgaria le chiese ortodosse rimarranno aperte, perché sembra “la fede protegge” e “l’infezione non può essere trasmessa in una chiesa”, secondo il portavoce del Sinodo bulgaro, il metropolita Gavraïl.

Forse un effetto collaterale di Covid-19, la carne di cani e gatti fu esclusa per la prima volta da Pechino da un elenco ufficiale di animali commestibili consumati sul territorio cinese. Questa decisione arriva dopo il divieto di febbraio sul commercio e il consumo di animali selvatici, quando si sospetta una possibile diffusione del coronavirus dopo il consumo umano di pangolino o pipistrelli.