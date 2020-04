Milano, ripartono i lavori della M4

Ripartono i lavori della metropolitana M4 di Milano, la cosiddetta linea blu.

La città meneghina può vantare un capillare ed efficiente sistema di trasporto pubblico e la costruzione di questa linea ne è l’ennesima conferma.

Identificate per colore, sul territorio lombardo sono presenti ben 4 metropolitane: la “rossa”, la “verde”, la “gialla” e la “lilla”.

Da San Cristoforo a Linate passando per Santa Sofia: questo il percorso coperto dalla M4,

con la quale si potrà attraversare il centro città ed arrivare all’aeroporto in soli 12 minuti.

I lavori commissionati dal comune e realizzati dalla società M4 in collaborazione con il gruppo Salini Impregilo e la multinazionale Astaldi, furono interrotti a seguito dell’ordinanza dello scorso 21 marzo che imponeva la sospensione delle attività per dieci giorni; suddetto decreto resta valido ma prorogato dal Dpcm del 1 aprile che ammette la riapertura delle attività edili relative alle infrastrutture purché siano garantite le procedure ed i controlli atti ad azzerare il rischio di un eventuale contagio.

Regole a tutela della salute dei lavoratori

Nella nota stampa del gruppo Salini Impregilo si legge che i lavori si svolgeranno nella piena tutela della salute di tutti i lavoratori coinvolti, circa 200 tra operai e dirigenti.

“Per la prosecuzione delle attività nelle aree di lavoro della nuova metropolitana sono state adottate misure di sicurezza straordinarie che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire ogni forma di contagio:

tra queste il rilevamento della temperatura corporea al mattino, all’ingresso in cantiere ed all’ora di pranzo all’ingresso in mensa, l’utilizzo di mascherine di protezione, la distribuzione massiva di disinfettanti per le mani, il rispetto, ove possibile, della distanza di sicurezza e ancora, pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, dei dormitori e di tutti gli spazi comuni, riduzione del numero di persone che possono viaggiare contemporaneamente sulle navette da e per il cantiere”.

La riapertura dei cantieri getta un forte segnale di speranza per Milano: città affascinante, provocatoria, avanguardista, cosmopolita ed estremamente dinamica, l’estro è la cifra della sua esistenza.