Coronavirus, riunione D’Incà-opposizioni, domenica nuovo vertice

Riunione tra il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e i capigruppo e responsabili economici dei partiti d’opposizione. Nel corso dell’incontro “è stata esaminata una prima parte delle proposte dell’opposizione nel corso di un intenso e costruttivo confronto”, si apprende da fonti di governo. La riunione è stata aggiornata a oggi, quando sarà presente anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“E’ stato un ottimo incontro, in cui ci siamo focalizzati sulle proposte emendative del decreto marzo”. Lo spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca’ parlando, a Skytg24, del vertice con le opposizioni di sabato mattina.

Le opposizioni sono insoddisfatte? “Forse dipenderà dalle prospettive. Chiaramente cercare di far si che ci sia un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione è un fattore riconciliante e ci può aiutare a prendere decisioni per il futuro. Io credo ci sia da parte di tutti la volontà di aiutare”, spiega D’Incà che aggiunge: “Nelle prossime ore arriverà un’ulteriore decreto sulla liquidità che darà ossigeno, sono passi importanti che ci permettono di guardare in maniera diversa il futuro”.