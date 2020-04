Dal caffè sospeso al pane il passo è breve

“Una volta a Napoli, nel quartiere Sanità, quando uno era allegro, perché qualcosa gli era andata bene, invece di pagare un caffè ne pagava due e lasciava il secondo caffè, quello già pagato, per il prossimo cliente. Il gesto si chiamava il caffè sospeso.

Poi, di tanto in tanto si affacciava un povero per chiedere se c’era un sospeso. Era un modo come un altro per offrire un caffè all’umanità.”

La citazione è tratta dal libro “Il caffè sospeso” di Luciano De Crescenzo, figura poliedrica della società italiana recentemente venuto a mancare.

Così ai tempi del Coronavirus anche il pane è sospeso o in attesa.

In altre parole si fa di necessità virtù: è nelle difficoltà che si può vedere trasformato in modo creativo un gesto di pura solidarietà. Intendiamoci: la distribuzione continua regolarmente ma chi lo acquista se può, ne paga un altro sacchetto da donare a chi ne ha bisogno; esattamente come avviene per il caffè.

Dato l’indiscusso peso simbolico e religioso, l’esigenza che tutti abbiano sulla propria tavola il pane è fortemente sentita; infatti l’idea ha da subito accolto il favore di molte città italiane: da Agrigento a Genova, passando per la Valle D’Aosta.

In quest’ultima regione l’iniziativa è stata presa in carico dalla cooperativa Montessori Valle D’Aosta, la quale ha già acquistato un mese di pane; circa 50 chili, a copertura del fabbisogno giornaliero di due clienti.

Un gesto semplice quanto significativo, che può davvero fare la differenza.

Altro simbolo dell’ondata di solidarietà che sta investendo il paese è il paniere solidale. Emblematici quelli partenopei: semplici cestini che, secondo una modalità che non si vedeva ormai da tempo, vengono calati da un balcone; i panieri sono due: uno per ricevere e l’altro per donare.

Eloquenti anche le frasi usate: “chi può metta, chi non può prenda”, ad indicare che il cerchio della solidarietà non lascia fuori nessuno.