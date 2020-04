Covid-19: Stati Uniti e Regno Unito in subbuglio, speranza in Europa

Molto timidamente un raggio di speranza ha iniziato a fiorire in Europa grazie a un certo rallentamento della diffusione del coronavirus, che ha già causato oltre 40.000 morti, ma gli Stati Uniti e il Regno Unito sono in difficoltà di fronte all’esplosione della malattia. La pandemia ha anche minacciato il disastro nei paesi in guerra.

Dopo 1.200 morti in 24 ore, una crisi senza precedenti in questa pandemia iniziata a dicembre in Cina, gli americani si stanno preparando al peggio e stanno costruendo ospedali da Los Angeles a Miami e New York, con migliaia di letti di terapia intensiva aggiuntivi.

Idem nel Regno Unito, dove un grande ospedale da campo con un potenziale di 4.000 posti letto è stato inaugurato venerdì a Londra, e dove la minaccia è tale che la regina Elisabetta II, un evento estremamente raro, dovrebbe parlare domenica.

La pandemia di Covid-19 ha già ucciso oltre 40.000 persone in Europa, tra cui più di tre quarti in Italia, Spagna e Francia, secondo un rapporto stimato venerdì.

L’unica speranza è quella di un rallentamento della diffusione del virus, dopo settimane di contagio quasi generalizzato.

“Stiamo iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel”, sperava l’infermiera italiana Paolo Miranda che racconta sul suo account Instagram la lotta contro la pandemia nel suo ospedale di Cremona. Il contagio, che fino ad oggi ha ucciso 14.700 persone in Italia, il paese più colpito dalla pandemia, continua ma conferma il suo rallentamento iniziato circa una settimana fa, con un aumento solo del 4% dei casi.

Anche in Spagna, il secondo paese più in lutto dietro l’Italia, dove il numero di morti in 24 ore ha superato le 900 vittime, per un totale di quasi 11.000 morti, la speranza si basa sul rallentamento del tasso di contagi e ricoveri, assicurano le autorità. Il cancelliere tedesco Angela Merkel, il cui paese non è certamente il più colpito ed è riuscito ad evitare l’elevata mortalità fino ad oggi, ha dichiarato venerdì: “Le ultime cifre alte come sono, con molta cautela porta un po ‘di speranza”.

Le misure restrittive devono tuttavia essere mantenute, assicurano le autorità sanitarie.

In Francia, dove il bilancio giornaliero è salito di nuovo venerdì con 588 morti in ambiente ospedaliero per un totale di oltre 6.500 morti, comprese le case di riposo. La metà dell’umanità ora è soggetta a misure di contenimento, a volte molto rigorose, con conseguenze economiche e sociali catastrofiche.

Contenimento rinforzato

Dopo la Russia, che giovedì ha esteso le sue misure di contenimento per un mese, è la Turchia che ha rafforzato le sue restrizioni venerdì, chiudendo più di 30 città tra cui Istanbul e Ankara al traffico automobilistico per 15 giorni e estendendo ai giovani il rigoroso confinamento già imposto agli over 65.

“In tutto il nostro paese, le persone di età inferiore ai 20 anni, non potranno più uscire per le strade”, ha dichiarato il presidente Erdogan. Secondo l’ultimo conteggio oltre un milione di persone in tutto il mondo sono positive al coronavirus, una frazione del numero effettivo di pazienti, con un gran numero di paesi che testano solo casi gravi.

Con oltre la metà delle oltre 57.000 morti in tutto il mondo, l’Europa rimane il continente più colpito.

Il Regno Unito, il cui governo è stato criticato per la gestione della crisi, venerdì ha registrato un record di 684 morti in 24 ore e ora ha più di 3.600 morti.

Ma gli Stati Uniti stanno rapidamente diventando il nuovo epicentro della pandemia.

In 24 ore, sono stati registrati 1.169 decessi: un enorme aumento di un terzo rispetto al conteggio del giorno precedente (884) e il pedaggio giornaliero più alto mai registrato in un singolo paese. Il virus ha già ucciso un totale di quasi 7000 persone e si prevede che ucciderà tra le 100.000 e le 240.000, secondo la Casa Bianca.

Venerdì a New York, i passanti hanno indossato le maschere, fatte a mano, sciarpe o bandane, dopo la chiamata del sindaco a coprire i loro volti per contenere la diffusione del coronavirus.

Gli scienziati del governo americano ora credono che il nuovo coronavirus sia probabilmente trasmesso dalle persone quando parlano e respirano, non solo quando tossiscono o starnutiscono.

Ma questo brutale inversione di tendenza da parte delle autorità, che avevano trascorso settimane a dissuadere il pubblico da indossarle, scoraggiava gli altri.

Il peggio deve ancora venire

Ma è anche nei paesi in conflitto che “il peggio deve ancora venire”, ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “La tempesta di Covid-19 sta arrivando in tutti i teatri di conflitto”, ha dichiarato citando Siria, Ucraina, Libia, Yemen, Birmania e Colombia.

In Cina, il paese da cui è iniziata la pandemia a dicembre e il cui bilancio delle vittime ufficiale e di 3.322 ha finito per sollevare sospetti di sottovalutazione, un momento di meditazione nazionale sarà osservato per tre minuti sabato in memoria di persone decedute. La drastica quarantena ha iniziato a essere revocata: il traffico riprende e i negozi riaprono, ma la popolazione rimane in allerta.

In Africa – dove il presidente del Niger Mahamadou Issoufou ha chiesto un “piano Marshall” per il continente – e in altri paesi del mondo dipendenti dalle importazioni per il cibo e dalle esportazioni per pagarli, centinaia di milioni di persone sono minacciate dalla carenza di cibo, l’ONU lo ha annunciato venerdì.

“Recessione profonda”

In tutto il mondo, le economie e i lavoratori sono le vittime collaterali del virus. L’attività del settore privato nella zona euro è scesa ai minimi storici a marzo, secondo la società di informazioni economiche Markit.

La disoccupazione sta esplodendo ovunque. A marzo la Spagna ha registrato oltre 300.000 nuove persone in cerca di lavoro. Negli Stati Uniti, altri 6,6 milioni di persone hanno richiesto l’indennità di disoccupazione la scorsa settimana, il doppio del dato già registrato della settimana precedente. E il tasso di disoccupazione è salito al 4,4% a marzo, un livello record in oltre 10 anni.

Per quanto riguarda l’America Latina, sta entrando in un periodo di “profonda recessione” economica, annunciato da un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite.