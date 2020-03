Disagio persistente nei mercati globali, non influenzati dai miliardi dispiegati

Nonostante i miliardi impegnati dalle maggiori potenze per alleviare l’economia mondiale di fronte alla crisi del coronavirus, mercoledì non è sembrato essere in grado di invertire la spirale discendente dei mercati mondiali. Come Tokyo, che ha chiuso in calo dell’1,68%, i principali mercati azionari europei e americani hanno spazzato via il loro rimbalzo dal giorno precedente, mostrando ancora una volta forti perdite.

La Borsa di Parigi è precipitata del 5,94% a 3.754,84 punti, Francoforte al 5,56% e Londra al 4,05%. Da parte sua, Madrid ha perso il 3,44% e Milano l’1,27%. Lo stesso tavolo rosso brillante sul lato americano, dove Wall Street è fortemente caduta, il Dow Jones ha perso il 6,30% e il Nasdaq il 4,70%.

La borsa di New York ha anche subito una nuova sospensione delle negoziazioni all’inizio della sessione dopo un calo del 7% nell’S & P 500, il quarto dallo scorso lunedì. I prezzi del petrolio hanno continuato a precipitare, tornando a livelli più visibili dal 2002-2003. Il barile di WTI è crollato di oltre il 24% a New York e quello di Brent del 13% a Londra. Il calo ha colpito anche la sterlina, che ha perso il 3,7% contro il dollaro intorno alle 20:25, il più basso dal 1985.

Per quanto riguarda i rendimenti sovrani decennali, dopo una forte tensione all’inizio della sessione, sembravano tornare a un aumento più moderato, dell’ordine di 10 punti base per Francia e Stati Uniti e 20 punti base per Germania e Regno Unito, mentre l’Italia ha registrato nuovamente un calo delle rese.

“L’aumento odierno dei tassi sovrani è ovviamente legato al fatto che i molteplici annunci degli Stati negli ultimi giorni – e non necessariamente in modo coordinato – di lanciare piani per sostenere l’economia non sono tanto una paura di aumento dei deficit a medio termine come finanziamento “di tali misure, spiega Guillaume Truttmann, direttore di Meeschaert Asset Management.

Risposta “deludente” da parte delle autorità

Un gran numero di banche centrali ha recentemente abbassato i tassi chiave e sta effettuando ingenti iniezioni di liquidità. Allo stesso tempo, diversi grandi paesi hanno annunciato un ampio sostegno al bilancio. Ma finché il virus è presente, gli esperti dubitano dell’efficacia di tali misure.

“A breve termine, la risposta delle autorità è stata deludente: mancanza di coordinamento internazionale sia a livello di banche centrali che di Stati”, giudica in una nota Benoît Vesco, direttore degli investimenti di Meeschaert AM.

“In questo contesto, mentre ci vorrà del tempo per contenere la crisi sanitaria, la volatilità rimarrà particolarmente elevata finché le autorità monetarie e governative non forniranno il supporto necessario”, secondo lo specialista.

Ultimi da disegnare: il Regno Unito e il Canada. Il primo offrirà garanzie statali sui prestiti alle imprese fino a £ 330 miliardi (€ 363 miliardi) e aiuti per £ 20 miliardi. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato un nuovo piano di 27 miliardi di dollari canadesi (17 miliardi di euro) in aiuti diretti e 55 miliardi di dollari di risconti fiscali.

La nota di tutti questi sforzi sarà molto salata poiché gli Stati Uniti perfezioneranno un piano di sostegno il cui importo potrebbe raggiungere i 1.300 miliardi di dollari, secondo i media americani.

Contenimento prolungato

“Per il momento, i governi stanno aggiungendo nuove decisioni ad altre che sono state prese a malapena, le banche centrali sembrano essere murate nella loro autonomia e la cooperazione internazionale è ridotta a acquisizioni”, sottolinea in una nota La Banque Postale Asset Management (LBPAM). “Fino a quando i casi non raggiungeranno un picco in Europa e negli Stati Uniti, i mercati rimarranno sotto pressione”, avverte Esty Dwek, direttore della strategia di mercato di Natixis IM Solutions.

Mentre l’Unione europea chiude tutte le sue frontiere esterne fino al 17 aprile, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ammesso che i leader politici avevano “sottovalutato” la scala all’inizio. del pericolo rappresentato dall’epidemia.

Dopo l’Italia, la Spagna e la Francia, mercoledì è toccato al Belgio passare al confino generale mentre l’Europa è diventata l’epicentro della pandemia. “La domanda non è se ci sarà una recessione indotta da coronavirus, ma quanto sarà grave”, ha affermato Ipek Ozkardeskaya, analista di Swissquote Bank.