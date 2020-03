Covid-19: In Europa l’emergenza continua e l’umanità sta cominciando a interrogarsi sulla sua esistenza?

Un intero paese in emergenza sanitaria, così come il resto dell’Europa e del mondo deve confrontarsi con il Virus che sta mettendo sotto scacco la società globale e le sue economie. Chi doveva mai pensare o immaginare che questa minuscola bestiolina di nome Covid-19 avrebbe creato una paralisi del tessuto socio economico mondiale? Andiamo avanti così, sicuramente con l’incertezza e la preoccupazione del contagio che giorno dopo giorno aumenta in misura maggiore rispetto ai casi giudicati dal personale medico in via di guarigione. Volgiamo un attimo soffermarci in alcune riflessioni, analizzando le tappe evolutive del Virus fino a porci alcune domande e sperando anche che tali domande, non siano poi l’eterno dilemma.

In un Europa, alle prese (ieri) con il fardello dei bilanci economici in modo da garantire la solidità economica nel circuito monetario regolato dall’Euro, la Brexit svetta la bandiera della vittoria che celebra l’uscita dell’Inghilterra dal deleterio regime monetario dell’euro e consacra il Regno Unito a nuova vita nel circuito monetario della sterlina. La nostra Italia invece rimane ancorata alle interminabili vicissitudini politiche che dividono il paese in due, mentre nel frattempo il Covid-19 appare in Cina come un esercito invasore che all’improvviso determina l’arresto del motore socio-economico cinese. Inizia l’emergenza in Cina, mentre i governi europei rimangono alla finestra cercando di capire cosa potrebbe accadere in Cina se malauguratamente Pechino non riuscisse a contenere il veloce e micidiale contagio. L’uomo come animale politico inizia a ricordare l’ebola, l’aviaria e così via. In Italia qualcuno dalle sale di potere fa anche le spallucce e nei social l’opinione pubblica, punta il dito sulle condizioni igienico sanitarie in Cina.

Il classico delle accuse comincia a prendere fondamento quando, la stragrande maggioranza degli opinionisti punta ancora il dito non solo sul sistema sanitario cinese, ma anche sulla secolare liturgia del partito comunista cinese ritenuto incapace di affrontare un epidemia che nel giro di un mese, metterà in ginocchio l’apparato produttivo cinese al punto da sospendere le attività delle fabbriche e ordinare alla popolazione di rimanere in casa senza possibilità di poter uscire; se non per casi di estrema necessità. Il Drago di conseguenza sembra che abbia perso la forza a causa dell’ennesimo virus che minaccia l’esistenza umana? Ma certo, per cospirazionisti e complottisti, la teoria sembra questa, quella forma di linguaggio articolata in una serie di teorie con l’analisi finale che più che un monito, è una minaccia seria per la razza umana. L’umanità quindi è destinata all’estinzione a causa di un virus? La razza umana quindi scomparirà con una polmonite?

L’animale sociale e politico, l’uomo, ancora animale vocato alla conoscenza nella contemporaneità del mondo appeso al filo dell’emergenza sanitaria, si è mai domandato quale sarà il destino della razza umana? La nostra Greta Thunberg ci ha sempre avvertito sulle condizioni di salute del pianeta dovute alle emissioni di CO2 nell’atmosfera, l’uomo nelle sale di potere ha cominciato a valutare i costi di un passaggio dall’energia fossile all’energia pulita. Grazie alla nostra piccola Greta noi miseri mortali speriamo nella transizione energetica, nel frattempo l’esercito di liberazione popolare in Cina inizia la battaglia contro il Covid-19, schierando interi squadroni armati di tutto punto che sanificano, disinfettano e controllano e pattugliano ogni metro quadro delle aree a rischio, come se quel paese fosse invaso da chissà quale ingente forza militare.

I complottisti e i cospirazionisti ansiosi di crearsi un Io Digitale e numerosi fans in stile Dan Brown, elaborano un’altra teoria degna delle migliori spystory, ormai sempre e comunque succubi e schiavi del linguaggio, lontano dalla realtà, cominciano a farsi spazio le teorie più fantasiose che formano delle intere costellazioni nell’universo dei social. La domanda finale è sempre quella. La razza umana è destinata a scomparire in un probabile futuro? Ci estingueremo quando il clima sarà ancora più pazzo, oppure sarà un invisibile bestiolina a farci scomparire? E perchè no, un meteorite? Quest’ultima teoria è per gli amanti dell’adrenalina pura e in ultima analisi, ci potrebbe anche stare un invasione aliena.

L’Italia invasa del Covid 19 è il secondo paese nel mondo con un alto numero di contagi e con un emergenza sanitaria da gestire al punto da costringere il premier Conte a misure drastiche uguali a quella adottate da Pechino, o quasi? Mentre ci si chiede se il nostro Sistema Sanitario sarà in grado di reggere l’onda d’urto del contagio, in Cina sono tutti quasi fuori pericolo. Il numero dei contagi in Cina e i morti, sembrano un bollettino di guerra ma questo non impressiona l’opinione pubblica e la propaganda voluta dal reggitore supremo del Partito Comunista cinese: “Siamo quasi fuori pericolo grazie al popolo cinese e alla macchina degli interventi che ha saputo combattere e contenere il Virus. Faremo il possibile per aiutare l’Italia alle prese con un importante e pericoloso focolaio di infezione”. La macchina della propaganda si mette in moto in Cina e comincia ad elogiare il Leader Xi Jinping che ha sconfitto il Covid-19, così da mettere in evidenza agli occhi del mondo che la Cina Comunista, fino a qualche settimana fa ritenuta incapace di gestire un emergenza sanitaria, è poi riuscita a vincere quest’importante battaglia salvando il popolo cinese.

L’opinione pubblica europea continua a puntare il dito su Pechino dove l’arma preferita è sempre il linguaggio. Da un lato nessuno dimentica da dove è partita quella che ormai l’OMS di fronte alla presenza di numerosi casi di infezione in Europa definisce pandemia e non più una serie di epidemie collegate. Gli analisti analizzano gli effetti economici nel circuito cinese e provano a farlo anche nell’Europa invasa dal Virus, nel frattempo complottisti e cospirazionisti chiedono e parlano del paziente zero in Cina, chi era? Successivamente elaborano la teoria del “Virus fuggitivo o meglio, sfuggito al controllo dei suoi carcerieri o liberato apposta per sottomettere l’occidente? Francia, Spagna, Inghilterra, Germania risultano colpite dal Corona Virus e nei social tutti diventano Virologi, Immunologi o capi di stato. Cospirazionisti e Complottisti continuano a infervorare l’opinione pubblica sempre e ancora esposta alla secolare teoria dell’ago ipodermico, dove l’essere umano rimane bombardato dalla dirompente e camaleontica forza del linguaggio sempre e comunque protagonista nel plasmare l’opinione pubblica.

La Cina offre aiuti? Un equipe sanitaria cinese è arrivata in Italia per studiare le evoluzioni del Virus. In un Italia divisa dalle solite congetture e alle prese con l’ennesimo esodo di studenti e lavoratori di origine meridionale che abbandonano il Nord per raggiungere il Sud, sembra che qualcuno non ha capito che bisogna rimanere in casa per evitare i contagi. L’Italia affronta l’emergenza e mostra il suo orgoglio con l’inno di Mameli cantato dai balconi dei condomini. Nel frattempo la macchina del calcio si arresta come tutto il mondo dello sport, dall’Inghilterra il premier Johnson fa sapere ai cittadini britannici che non occorre prendere misure drastiche in quanto il popolo isolano deve creare quell’immunità di gregge e di conseguenza secondo il premier britannico l’infezione deve fare il suo corso. La Spagna sembra orientata a fermare tutte le attività e Francia e Germania sono in piena emergenza e loro? Gli opinionisti, i complottisti, i cospirazionisti, smanettano su facebook e si interrogano sempre su quell’eterno dilemma: Che ne sarà della razza umana?

In questa realtà il Covid-19 ci mostra chiaramente i difetti del sistema globalizzato, attenzione la pandemia legata al Corona Virus non è un prodotto della Globalizzazione ma una lezione che la natura stessa vuole dare all’uomo. Covid-19 ci permette di mettere in discussione i pilastri della società globalizzata, ma sopratutto ci da l’opportunità di riflettere sul futuro dell’umanità e a guardare sempre con più interesse un’altra difficile emergenza da gestire che sarebbe quella ambientale. Secondo Guido Viale saggista e attivista ambientale “l’umanità sta affrontando l’emergenza del Corona Virus e nel contempo si sta preparando ad affrontare un’altra importante emergenza come quella climatica e ambientale che continua a crescere e si presenterà in futuro con una forza superiore a quella attuale. Di conseguenza – afferma Viale dal sito Business Insider – le alternative ci sono e sarebbero quelle di cambiare abitudini e stili di vita relativi a quella frenesia a cui è abituata l’umanità immersa nel vortice della Globalizzazione. Una vita più sobria, lavori meno frenetici e sopratutto riprendere l’abitudine di riconquistare i nostri spazi per dedicare tempo a noi e alle nostre relazioni. Cambiare abitudini, vuol dire anche riflettere sulla nostra esistenza dove a fare da cornice deve essere un ambiente meno soffocante e meno rumoroso. Niente veleni, niente smog e meno automobili per le strade”.

E’ bastata la paura del contagio per far scendere il livello di CO2 nell’atmosfera, in una settimana i livelli di inquinamento atmosferico sono calati sensibilmente e se a questo aggiungiamo il fermo delle flotte aeree commerciali è facile capire che le disposizioni governative relative a stare chiusi in casa qualche effetto benefico lo hanno portato. Lontano da teorie strampalate, si evince che il Covid-19 ci sta dicendo qualcosa, sta richiamando la nostra attenzione e il nostro senso di responsabilità anche su altre direzioni, altri fronti. Secondo L’OMS il Covid-19 è sì una minaccia per la salute pubblica, ma non bisogna dimenticare che ha fatto meno vittime di quante ne ha fatte l’energia fossile responsabile ogni anno di oltre sette milioni di decessi ogni anno.

Sarà più facile dire che l’umanità potrebbe estinguersi per vari fattori, come quelli sopra elencati. Allo stato attuale, il campanello arriva proprio da madre natura che dovrebbe farci riflettere e meditare su una delle principali pecche del Sistema Italia: I tagli alla sanità, che con il relativo taglio dei posti letto ha creato non pochi problemi in questo periodo di estrema importanza. Ancora una volta l’arma della politica ha preso provvedimenti senza considerare nemmeno, qual’è l’economicità del Sistema Sanitario Nazionale a loro avviso da dimezzare e non da potenziare. Quando questa emergenza sarà finita, penso sia un sacro dovere di tutti evitare di dire che è tutto passato, ma dobbiamo pensare in futuro a sfruttare l’esperienza di oggi per evitare che domani l’uomo possa nuovamente affrontare emergenze peggiori del Corona Virus.