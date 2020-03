Cosa nasconde la Gran Bretagna sul coronavirus all’Europa?

Affiancato dai principali consiglieri scientifici e medici del paese, il Primo Ministro ha annunciato che il suo governo si sta muovendo in ritardo rispetto al piano per affrontare l’epidemia e ha avvertito i britannici di prepararsi ad affrontare “la peggior crisi di salute pubblica di una generazione” e che dovrebbe prepararsi “a perdersi cura dei propri cari prima del tempo”. Eppure, di fronte a prospettive così gravi, il Regno Unito prenderà le stesse rigorose precauzioni degli altri paesi interessati? No! E’ la risposta. Almeno non per ora.

Il governo britannico ha ripetutamente affermato di non ritenere che vietare incontri su larga scala e chiudere scuole – come hanno fatto l’Italia, la Francia, la Germania e la Spagna – sarebbe efficace nel prevenire la diffusione della malattia. Questo nonostante il fatto che parti delle Isole britanniche, tra cui la Repubblica d’Irlanda e la Scozia (che si trova nel Regno Unito ma ha un sistema sanitario separato), stanno emulando i continenti vicini.

Tuttavia, con Johnson sotto pressione per fare lo stesso, venerdì scorso il governo ha dichiarato che stava pianificando di pubblicare una legislazione di emergenza per vietare grandi eventi. “I ministri stanno collaborando con il capo consulente scientifico e il capo ufficiale medico del nostro piano per fermare vari tipi di eventi pubblici, inclusi incontri di massa, a partire dalla prossima settimana”, ha dichiarato una fonte del parlamento inglese.

“Stiamo anche parlando con le aziende e altri enti sui tempi per passare da un lavoro molto più diffuso a casa. Abbiamo elaborato una legislazione di emergenza per dare al governo i poteri necessari per affrontare il coronavirus, compresi i poteri per fermare le riunioni di massa e compensare le organizzazioni”.

Il motivo per cui il Regno Unito ha rifiutato misure più rigorose di “distanza sociale” sembra essere radicato nella previsione del governo secondo cui l’epidemia potrebbe non raggiungere il picco tra 14 settimane – e che le persone non saranno disposte a modificare drasticamente i loro modi di vivere e attenersi alle nuove regole per oltre tre mesi, quindi non ha senso imporre ancora più restrizioni.

L’ultima raccomandazione per i britannici è di autoisolarsi per sette giorni se iniziano a provare sintomi di tosse persistente o una temperatura elevata e continuare con un’igiene rigorosa come lavarsi spesso le mani e disinfettare le superfici. I ministri del governo affermano che le loro decisioni sono guidate esclusivamente dalla scienza. Quella scienza, dicono, attualmente suggerisce che sarebbe vantaggioso per il paese costruire una sorta di immunità da gregge alla nuova varietà di coronavirus a lungo termine.

In breve, le autorità vogliono che alcuni britannici ottengano il bug, soprattutto perché per molti i suoi sintomi non saranno particolarmente debilitanti. L’approccio ha diviso l’opinione nella comunità medica. Alcuni esperti hanno accusato Johnson di non aver compreso la gravità della situazione, mentre altri hanno elogiato il governo per aver rifiutato di piegarsi alle pressioni su tutto il continente per reprimere il movimento pubblico.

A partire da venerdì, il numero di casi confermati nel Regno Unito era di 798, con 10 morti. Tuttavia, il principale consigliere scientifico del governo Patrick Vallance ha ammesso che non si esclude che da 5.000 a 10.000 persone siano già state infettate. E con la capacità di test che sta per essere aumentata fino a 10.000 persone al giorno, i numeri aumenteranno sicuramente.