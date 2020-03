130 milioni di ragazze senza accesso alla scuola

Nel tempo necessario per leggere questa storia, circa otto ragazze di età inferiore ai 15 anni avranno partorito – principalmente nei paesi più poveri del mondo – e molte non torneranno mai a scuola.

Julia Gillard, ex primo ministro australiano, sta facendo una campagna per il diritto delle ragazze a rimanere nell’istruzione e vuole sottolineare il senso di urgenza. Ci sono 130 milioni di ragazze che si stanno completamente perdendo la scuola. Questi sono “i più emarginati e più difficili da raggiungere”, afferma Gillard presiede di Global Partnership for Education (GPE), che raccoglie fondi nei paesi sviluppati per sostenere l’istruzione in circa 70 paesi più poveri.

Il governo del Regno Unito è stato tra i maggiori sostenitori, dando quasi un 1 miliardo negli ultimi 15 anni. Un obiettivo particolare del GPE è stato quello di aumentare il numero di ragazze a scuola – perché nei paesi a basso reddito, in particolare nell’Africa sub-sahariana, è molto più probabile che le ragazze si perdano.

Un rapporto delle Nazioni Unite all’inizio di quest’anno ha avvertito che un terzo delle ragazze più povere del mondo, di età compresa tra 10 e 18 anni, non è mai stata a scuola. “Per molte famiglie profondamente povere ci sono alcune scelte molto difficili sul fatto che abbiano le risorse per mandare le loro ragazze a scuola”, afferma Gillard.

Esiste il rischio che le ragazze si sposino in giovane età o siano tenute a casa per lavoro, il che potrebbe “liberare un adulto per andare e guadagnare un reddito per procurarsi il cibo per la famiglia”. A parte il diritto di tutti i bambini all’istruzione, Gillard afferma che far sì che le ragazze rimangano a scuola è la “chiave di volta” per un miglioramento economico più ampio.

Ampliare l’accesso all’istruzione per le ragazze ha un “effetto moltiplicatore” per le comunità: migliorare le possibilità delle donne di trovare lavoro, ritardare il matrimonio, rendere le famiglie più prospere e aumentare la salute della prossima generazione di bambini. “Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi economici per lo sviluppo, la pace e la sicurezza, i cambiamenti climatici – ciò può essere fatto solo se le ragazze vanno a scuola e apprendono”, afferma Gillard.

Mentre il mondo segna la Giornata internazionale della donna, afferma che i finanziamenti attraverso il GPE hanno fatto progressi reali nel portare più ragazze a scuola in paesi come il Kenya, il Malawi e l’Afghanistan. Gillard ha un alleato di alto profilo nel dare priorità all’istruzione delle ragazze.

Boris Johnson, in qualità di primo ministro del Regno Unito e in precedenza di segretario degli esteri, ha chiesto a tutte le ragazze l’accesso a 12 anni di istruzione di buona qualità. Appena entrato in Downing Street – e nel manifesto elettorale del suo partito – Johnson ha ripetuto il suo sostegno all’istruzione delle ragazze a livello globale. Lo ha descritto come il “coltellino svizzero” dello sviluppo, perché ha il potenziale per risolvere tanti problemi.

L’impegno di Johnson è una “passione assolutamente genuina”, afferma Gillard. “Ha visto l’impatto con i propri occhi e ha letto le prove”. Parlando alla BBC quando era segretario straniero, Johnson ha dichiarato: “Nei paesi in cui vi è povertà, guerra civile, che hanno enormi boom demografici, preda della radicalizzazione, il fattore comune è l’alfabetismo femminile, la scolarizzazione delle donne e ragazze.“

Ora Gillard vuole che il primo ministro del Regno Unito dia questa discussione ad altri leader del G7. Negli ultimi 30 anni, i leader mondiali hanno preso impegni successivi per garantire che tutti i bambini abbiano almeno un’istruzione primaria e questi obiettivi sono stati ripetutamente persi.

Guerra e conflitti hanno aggravato i problemi già esistenti per le comunità svantaggiate in alcuni dei paesi più poveri del mondo. Ma se c’è una stanchezza o un cinismo sull’aiuto internazionale, Gillard afferma che esiste una forte argomentazione pragmatica per paesi come il Regno Unito per sostenere i paesi più poveri. “In questa era globalizzata i problemi non si fermano ai confini di nessuno stato nazionale. Tutti ne parlano nel contesto del coronavirus – ma ci sono tutti i tipi di problemi”, afferma Gillard.

Gli impatti della disuguaglianza, della violenza e dell’estremismo si riverseranno oltre i confini, afferma. E i problemi che possono sembrare lontani possono raggiungere rapidamente le coste dei paesi più ricchi. “È una questione di interesse personale che l’educazione migliorerà le possibilità”.

Ma il tempo passa – e nel tempo impiegato per leggere questo articolo circa 100 bambini saranno diventati rifugiati, secondo i tempi di Gillard, e solo circa un quarto probabilmente raggiungerà la scuola secondaria. In circostanze così difficili, dice: “Se perdi l’opportunità di ricevere un’istruzione, quei giorni non tornano indietro”.