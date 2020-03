Il prossimo rover su Marte della NASA si chiama Perseveranza

La NASA ha svelato il nome del suo prossimo rover su Marte: Perseveranza. Sarà il quinto veicolo esplorativo sul pianeta rosso e correrà sulle tracce di pneumatici di Sojourner (arrivato su Marte nel 1997), Spirit and Opportunity (2004) e Curiosity, che ha esplorato il pianeta dal 2012.

Il suo nome è stato annunciato in una scuola di Burke, nello stato americano della Virginia, dove si è congratulato con lo studente che lo ha scelto, Alex Mather. “La proposta di Alex ha catturato lo spirito di esplorazione”, ha dichiarato il capo scienziato della NASA Thomas Zurbuchen. “Come ogni missione esplorativa del passato, il nostro rover si troverà ad affrontare sfide e farà scoperte eccezionali”.

Come i suoi predecessori, Perseveranza è stato battezzato dopo una competizione nazionale organizzata con i scolari. Dei 155 nomi arrivati ​​come semifinalisti, scelti da quasi 4.700 giudici volontari – inclusi insegnanti e appassionati di spazio – nove sono stati poi messi al voto pubblico sul sito web della NASA.

Oltre ad aver avuto l’onore di scegliere il suo nome, il giovane è invitato con la sua famiglia a Cape Canaveral, in Florida, per assistere al lancio del rover previsto tra il 17 giugno e il 5 agosto.

Il suo arrivo su Marte è previsto per febbraio 2021, in un cratere di nome Jezero. La missione ha due obiettivi principali: cercare tracce della vita antica e raccogliere campioni che verranno chiusi ermeticamente in provette all’interno del rover, quindi respinti fino a quando una futura missione marziana li prenderà in consegna.

Con le dimensioni di un’auto (3 mt di lunghezza e 2,70 mt di larghezza), il rover ha sei ruote, come il suo predecessore Curiosità, per consentirgli di passare sopra le rocce. Dotato di un mini reattore nucleare per fornirgli energia, Perseveranza ha un braccio articolato lungo 2,20 mt un trapano per spruzzare campioni di roccia.