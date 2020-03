In cerca di sostegno in Siria, Erdogan minaccia l’Europa con un’ondata migratoria

Sabato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha minacciato l’Europa con una nuova ondata migratoria, cercando di ottenere il sostegno occidentale al regime siriano in cui Ankara ha causato gravi perdite in risposta agli attacchi alle forze turche. Secondo le Nazioni Unite, almeno 13.000 persone, tra cui “famiglie e bambini piccoli”, erano ammassate lungo il confine tra Turchia e Grecia, dove la situazione era tesa tra agenti di polizia greci che sparavano bombole di gas lacrimogeni e migranti che lanciano pietre. “Non chiuderemo le porte”, ha detto il presidente turco sabato mattina, mentre nella notte tra giovedì e venerdì la Turchia aveva deciso, durante uno straordinario consiglio di sicurezza, di prevenire ulteriormente i migranti che cercavano di andare in Europa per attraversare il confine.

Migliaia di persone, tra cui donne e bambini, si sono accampate vicino al valico di frontiera di Pazarkule (Kastanies, lato greco), rannicchiati intorno a bracieri di fortuna sperando che Atene li lasciasse passare. Nonostante i forti venti, altri migranti hanno scelto di raggiungere la Grecia dalle isole del Mar Egeo, dove sono arrivate 180 persone tra venerdì e sabato mattina.

Sabato un gommone che trasportava gambiani e congolesi si è incagliato sulla costa rocciosa di Lesbo. Scossi dall’incrocio e dal recitare preghiere, i 27 sopravvissuti, tra cui una donna incinta, sono stati accolti da volontari.

UE “interessato”

Il ministro degli interni turco ha dichiarato che circa 50.000 migranti sono entrati in Europa dalla provincia turca di Edirne (nord-ovest) da venerdì, una cifra non verificabile che sembra sopravvalutata.

Di fronte a questa situazione che risveglia i ricordi delle centinaia di migliaia di persone che sono arrivate in Europa attraverso la Turchia nel 2015, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso la sua “preoccupazione”. L‘UE è pronta a “fornire ulteriore sostegno” alla Grecia e alla Bulgaria, che la vicina Turchia si è barricata.

Atene ha dichiarato che sabato ha impedito a 4.000 persone di entrare “illegalmente” in Grecia, aggiungendo che 136 migranti erano stati arrestati nella regione di Evros. Ankara ha subito gravi perdite in Siria giovedì, con 33 soldati uccisi in attacchi aerei attribuiti al regime Bashar al-Assad appoggiato da Mosca nella provincia nord-occidentale di Idleb. Un altro soldato turco è stato ucciso venerdì.

La Turchia ha risposto con artiglieria e bombardamenti di droni, uccidendo almeno 74 soldati siriani e 14 combattenti di gruppi alleati a Damasco da venerdì, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH). Paga il prezzo

“Pagheranno il prezzo”, ha avvertito Erdogan. “Insegneremo una lezione storica a coloro che credono di averci messo alle strette”, ha twittato. Il presidente turco ha anche rafforzato il suo tono nei confronti del suo omologo russo Vladimir Putin, con il quale ha comunque cercato di coltivare uno stretto rapporto personale dal 2016. Venerdì durante un’intervista telefonica, “dissi al signor Putin: “Levati di mezzo. Lasciaci soli…”, ha affermato Erdogan.

Secondo il Cremlino, i due capi di stato potrebbero incontrarsi a Mosca la prossima settimana. In questo contesto di tensioni, circa 200 manifestanti hanno cantato sabato “Putin assassino!” vicino al consolato russo a Istanbul, posto sotto un’alta protezione della polizia.

Ankara ha ripetutamente invitato le truppe siriane a ritirarsi da alcune aree di Idleb entro la fine di febbraio. In teoria, questa scadenza scade a mezzanotte di sabato. Il regime di Damasco, supportato dalla Russia, ha portato avanti un’offensiva da dicembre per riconquistare la provincia di Idleb, l’ultima roccaforte ribelle e jihadista.

Supporto “concreto”

I combattimenti hanno causato una catastrofe umanitaria, costringendo quasi un milione di persone a muoversi e preoccupando la comunità internazionale, che ha moltiplicato le richieste di tregua venerdì. Il conflitto in Siria ha ucciso oltre 380.000 persone dal 2011. Ma al di là della solidarietà verbale, Ankara ora chiede aiuto concreto.

Durante un colloquio con il suo omologo francese Emmanuel Macron, Erdogan ha invitato la NATO, di cui Ankara e Parigi sono membri, a mostrare la sua solidarietà con azioni “concrete”. Il presidente turco ha accusato l’UE di non aver fornito tutti gli aiuti finanziari promessi per accogliere i migranti.

Al confine greco, dove le nuvole di gas lacrimogeni si mescolavano al fumo acre dei fuochi, i migranti aspettavano che passasse l’occasione. “Non me ne andrò”, ha detto Jino Ibrahimi, una donna iraniana. “Aspetterò fino all’apertura del confine, perché non ho altra scelta”. Se il confine rimane chiuso, “allora cercheremo di contrabbandarlo”, ha aggiunto Ahmad Barhoum, un siriano. “Il ritorno a Istanbul è fuori discussione”.