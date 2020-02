Panico Coronavirus. Come gestirlo al meglio dal punto di vista psicologico.

In questi giorni siamo tutti presi da una sorta di panico da coronavirus. Per le strade, sempre più vuote, le persone parlano solo di questo, con toni allarmati e sensazione di allerta, tutti in attesa di qualcosa di cui si sa ancora troppo poco.

Non toccherò argomenti medici di cui so molto poco, anche perché essendo una situazione nuova, dal punto di vista scientifico è ancora tutto in via di definizione.

Mi interessa, invece, sottolineare qui gli aspetti psicologici della vicenda che sta colpendo tutto il nostro paese e dare alcune indicazioni su come gestirla al meglio.

L’aspetto psicologico è molto delicato perché alcuni accorgimenti utilissimi, che sono volti a tutelare la popolazione, in realtà vanno ad innescare una sorta di allarmismo, che seppure gestibile per alcuni, va ad amplificare lo stato d’ansia in cui invece vive una parte della popolazione.

Pensiamo infatti a tutte quelle persone che vivono nell‘ipocondria, ossia in quello stato di perenne paura delle malattie, che invade tutte le aree della vita. Quelle persone già prima lavavano le mani mille volte al giorno, preoccupati di prendere qualche malattia infettiva. Ora il loro stato sarà ancora più amplificato e tenderà a rafforzare le loro convinzioni sul possibile sviluppo delle malattie.

Vedete dunque che la nostra personalità, il nostro modo di pensare, il nostro modo di gestire l’emotività, condiziona molto le nostre azioni e i nostri comportamenti in ogni momento, anche se ce ne rendiamo conto soprattutto nelle situazioni di difficoltà.

E quindi? Come potremmo gestire al meglio questa situazione di allerta generale?

Ecco quattro semplici consigli su come poterla affrontare:

1. Non rimanere incastrato nei pensieri catastrofici.

Non ti far prendere dal loop di pensieri negativi tipici dell’ansia, ossia non ripetere di continuo che hai paura, che sei sicuro questa storia finirà male, che tu lo avevi detto, ecc. Questi pensieri, infatti, non fanno altro che aumentare il tuo livello di allerta, in un momento in cui bisogna invece mantenere la lucidità.

2. Sforzati di rimanere centrato su te stesso.

Concentrati sul tuo corpo, sulle tue sensazioni fisiche, stai a contatto con le tue emozioni. Senti la tua preoccupazione e reindirizzala verso te stesso, facendo dei bei respiri profondi. (Vedi un precedente articolo sugli esercizi di respirazione, che può essere utile andare a rivedere per lasciarsi guidare). Non farti influenzare dai social e dalle persone con cui ti relazioni. La loro ansia non ti riguarda. Concentrati su di te e sul tuo personale modo di reagire a questa particolare situazione.

3. Metti in atto risposte concrete al panico.

Fai delle azioni concrete che possano esserti utile a gestire la tua paura, come ad esempio leggere un buon libro, dedicarti ad un tuo passatempo, documentarti il giusto, ma solo da fonti attendibili, sulla situazione medica. Prenditi qualche ora di pausa dal lavoro e dedicati di più a te stesso. Parlane con uno psicologo, ti aiuterà a fare un bilancio della situazione dal punto di vista psicologico, mantenendo lo sguardo su di te e la tua personalità.

4. Passa più tempo in spazi aperti.

Invece di rispondere alla paura esorcizzandola, come alcuni stanno facendo in questi giorni, ossia buttarsi in viaggi aerei o luoghi super affollati per dimostrare che non ci facciamo prendere dal panico generale, proviamo a sfruttare gli spazi aperti. Il contatto con la natura, infatti, è già di per sè fonte di rilassamento, e può esserlo ancora di più in questo periodo. Dedichiamo qualche oretta libera a visitare luoghi all’aperto vicino a noi, che non abbiamo avuto occasione di visitare. Dedicarci a passeggiate all’aria aperta rafforzerà anche le nostre difese immunitarie.

Le emergenze come queste possono servire a fermarci, a rallentare, per farci capire le cose che davvero contano nella nostra vita. E allora prendiamo il positivo, anche da una situazione di crisi generale come può essere questa, un momento difficile per tutto il nostro paese, da cui se ne uscirà mantenendo la calma e la lucidità. Un modo per andare incontro all’uscita da questo periodo è quello di seguire le indicazioni mediche, senza allarmarsi ma con le giuste precauzioni. Inoltre rafforziamo le nostre difese immunitarie stando attenti ad introdurre nel nostro corpo cibi salutari e facendo un’attività fisica regolare.

Spero di esserti stato d’aiuto nel fare il punto della situazione panico da coronavirus. Se ritieni che queste indicazioni possano essere utili a persone che conosci, condividi pure questo articolo.