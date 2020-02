Nei match del Martedì di Champions League: l’Atletico Madrid gioca la sua solita partita di contenimento e ripartenza.

I Colcioneros sbloccano la gara dopo appena 4′ minuti grazie al gol di Saul dopo una serie di rimpalli in area di rigore.

Il Borussia Dortmund si tiene stretto il suo gioiellino Erling Håland, doppietta al Paris Saint Germain e vittoria importantissima in vista del ritorno, per i parigini in gol Neymar.

I match del Mercoledì di Champions League:

Una super Dea travolge il Valencia di Celades.

Squadra perfetta, pochissimi errori, copertura di ogni spazio del campo, preparata perfettamente la gara da Mr Gasp.

In gol Hateboer (doppietta), Ilicic e Freuler per i nerazzurri, il gol della bandiera del Valencia viene siglato da Cheryshev.

Il Lipsia di Nagelsmann espugna il Tottenham Hotspur Stadium grazie ad un rigore trasformato da Timo Werner.

I londinesi, senza Son e Kane non riescono a rendersi mai realmente pericolosi e con questa sconfitta rischiano di uscire dalla UEFA Champions League.