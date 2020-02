L’UE sta affrontando una grave crisi. Sta finanziando le stesse persone che desiderano distruggerlo

L’establishment dell’UE sta per decidere in che modo il blocco può riformarsi, rinfrescarsi e infine riunirsi. Un piccolo inconveniente: dalla Brexit, alcuni populisti euroscettici all’interno del sindacato si sono spostati dal tentativo di lasciare il blocco a voler prendere il controllo e distruggerlo dall’interno.

Una delle sfaccettature più strane dell’Unione europea è che attraverso la sua stessa burocrazia ha creato l’ambiente perfetto per gli euroscettici per creare supporto per un’agenda anti-UE.

Nigel Farage, leader del partito Brexit, ha dichiarato negli ultimi giorni di affigliazione nel Regno Unito che la Brexit, ironicamente, non sarebbe avvenuta senza il ramo legislativo dell’UE, il Parlamento europeo. “Ad essere onesti, abbiamo usato i mezzi forniti dal Parlamento europeo per costruire un movimento politico britannico”. Farage potrebbe riferirsi a un numero qualsiasi di prelievi che attendono i membri del Parlamento europeo per la loro elezione.

Qualche tempo fa, l’UE ha deciso che sarebbe stato positivo per i deputati istituire gruppi politici all’interno del parlamento. L’idea: se fossi un socialista in Spagna, potresti trovare i tuoi compagni socialisti in Svezia o in Francia e lavorare come un blocco. Ciò ha portato alla formazione non solo di gruppi in Parlamento, ma di partiti politici multinazionali al di fuori di esso. Tutte queste organizzazioni impiegano personale a Bruxelles. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del bilancio dell’UE. Possono costituire gruppi di riflessione per ricercare e promuovere le loro idee, tutto sul dollaro dell’UE.

Dal punto di vista a Bruxelles, va bene se questi deputati stanno lavorando per rafforzare il sindacato. Tuttavia, le norme dell’UE in materia di finanziamenti sono opache e il sistema è soggetto ad abusi.

Ad esempio, “l’indennità di spesa generale” mensile di $ 4,897 è concessa a tutti i 705 deputati. Mentre questo denaro dovrebbe essere utilizzato per “attività parlamentari, come l’affitto degli uffici e i costi di gestione”, i deputati al Parlamento europeo non devono presentare le ricevute per richiedere tali spese. “Non posso fare un esempio in ambito pubblico o privato, in cui non esiste assolutamente alcuna gestione finanziaria di ciò che ammonta a quasi 40 milioni di euro all’anno in denaro pubblico”, afferma Nicholas Aiossa, vicedirettore di Transparency International UE.

Pochi miscredenti non sono mai stati tenuti in considerazione. Nel 2017, il Fronte nazionale francese di Marine Le Pen di estrema destra è stato formalmente indagato con l’utilizzo fraudolento di milioni di dollari UE per finanziare campagne nazionali a casa. Il Fronte Nazionale ha negato le accuse.