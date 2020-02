Papa Francesco respinge il sacerdozio agli uomini sposati in Amazzonia

Papa Francesco, in una delle decisioni più significative del suo papato, mercoledì ha respinto una proposta per consentire ad alcuni uomini sposati di essere ordinati nella regione amazzonica per alleviare un’acuta scarsità di sacerdoti.

La raccomandazione, avanzata dai vescovi dell’America Latina lo scorso anno, aveva allarmato i conservatori nella Chiesa cattolica romana profondamente polarizzata da 1,3 miliardi di membri, che temeva che potesse portare a un cambiamento nel secolare impegno per il celibato tra i sacerdoti.

Francesco ha espresso la sua risposta in un’esortazione apostolica, tre mesi dopo che la proposta è passata con 128 voti a 41 in una controversa assemblea vaticana di vescovi cattolici romani.

Le esortazioni apostoliche sono usate per istruire e incoraggiare i fedeli cattolici ma non definiscono la dottrina della Chiesa.

Il documento di 32 pagine non menziona nemmeno la proposta, che era per i diaconi sposati più anziani che sono comprovati leader di comunità cattoliche remote e che hanno famiglie stabili da ordinare sacerdoti.

I conservatori si rifiutarono, temendo che anche un cambiamento circoscritto sarebbe stato un pendio sdrucciolevole che avrebbe portato a un sacerdozio sposato in tutta la Chiesa. Hanno marchiato un documento di lavoro pre-sinodale come eretico.

In quello che alcuni consideravano un appello strategicamente programmato a Francesco di non approvare la proposta amazzonica, un libro pubblicato il mese scorso dai conservatori della Chiesa difendeva la tradizione del celibato sacerdotale.

“From the Depths of Our Hearts” è stato co-autore del cardinale Robert Sarah e dell’ex papa Benedict, sebbene il predecessore di Francis si sia successivamente dissociato dal progetto.

Funzionari vaticani hanno detto che il papa ha completato il documento il 27 dicembre, prima della controversia sul libro, e lo ha consegnato per le traduzioni. Hanno detto che non sono state apportate modifiche successivamente.

Nell’Esortazione, ha scritto l’82enne papa argentino, devono essere trovati nuovi modi per incoraggiare più sacerdoti a lavorare nella remota regione e consentire ruoli allargati a laici e diaconi permanenti, di cui l’Amazzonia aveva bisogno di “molti altri” .

I diaconi, come i sacerdoti, sono ministri ordinati. Possono predicare, insegnare, battezzare e gestire parrocchie, ma non possono dire Messa. Gli uomini sposati possono diventare diaconi.

Poiché solo i sacerdoti possono dire la Messa, le persone in almeno l’85% dei villaggi amazzonici non possono partecipare alla liturgia ogni settimana e alcuni non possono farlo per anni.

“Questa urgente necessità mi porta a sollecitare tutti i vescovi, specialmente quelli dell’America Latina … ad essere più generosi nell’incoraggiare coloro che manifestano una vocazione missionaria a optare per la regione amazzonica”, ha scritto.

Ha usato i primi tre capitoli del documento per difendere i diritti e le eredità degli indigeni e dell’ambiente in Amazzonia, che hanno dovuto essere protetti a causa del suo ruolo vitale nella mitigazione del riscaldamento globale.

I conservatori temevano che se Francesco avesse accettato la proposta, sarebbero seguite altre aree con una carenza di sacerdoti, anche in paesi sviluppati come la Germania, dove si sta discutendo la questione.