Rolf Armstrong: vita, opere e curiosità

Un artista che seppe rappresentare il vero modello di donna. Nel corso del tempo, la donna è sempre stata protagonista e punto di riferimento per alcuni artisti, basti pensare alla Venere di Botticelli o alla Gioconda di Da Vinci.

Ma c’è un artista che ha saputo cogliere nelle sue opere la femminilità della donna e le complessità: Rolf Armstrong, artista non tanto conosciuto, forse perché non italiano, dovrebbe essere considerato come il grande rappresentante della donna. La sua storia inizia a Bay City, nel Michigan, il 21 aprile 1889, nacque da Richard e Harriet (Scott) Armstrong. Suo padre possedeva la Boy-Line Fire Boat Company, che comprendeva una linea di navi passeggeri. Alcuni furono schierati a Chicago per essere utilizzati alla Fiera mondiale di Chicago nel 1893. Tuttavia, gli affari del padre e la famiglia erano in difficoltà e la fattoria di famiglia andò persa.

Nel 1899, la famiglia si trasferì a Detroit, nel Michigan. Il padre di Rolf morì nel 1903 e un anno dopo Rolf e sua madre si trasferirono a Seattle, a Washington , seguendo le orme del fratello maggiore William, che si era trasferito lì un anno prima. Ormai gli interessi artistici di Rolf stavano diventando più che un piacere part-time.

Si trasferì a Chicago nel 1908, dove in seguito studiò all’Art Institute, proseguendo poi per New York , dove studiò con Robert Henri . Dopo un viaggio a Parigi nel 1919, tornò a New York e fondò uno studio. Nel 1921 andò a Minneapolis per studiare la produzione di calendari alla Brown & Bigelow. Durante gli anni 1920 e 1930, il suo lavoro è apparso su molti spartiti musicali, nonché sulle copertine di molte riviste, in particolare per riviste di fan del cinema come Photoplay e Screenland . Il suo lavoro pone al centro dell’attenzione la donna. Mary Pickford e Bebe Daniels sono alcune delle sue opere che ha dipinto.

Nel marzo del 1940, Jewel Flowers , una ragazza di Lumberton, nella Carolina del Nord , inviò una sua foto a Armstrong in risposta a una pubblicità che aveva messo sul New York Times. Armstrong, che in quel periodo risiedeva in una zona di Manhattan stava cercando nuovi modelli e a seguito di una intervista, il 25 marzo 1940, Flowers iniziò a fare la modella per Armstrong. La loro collaborazione professionale e amicizia è durata per due decenni.

Il primo dipinto, intitolato “Come sto?”, secondo quanto riferito, Flowers ha chiesto ripetutamente a Armstrong “Come sto?” durante la sessione di modellistica, fu pubblicato per la prima volta dopo l’ inizio della seconda guerra mondiale. Era il calendario più venduto di Brown & Bigelow per il 1942 in un momento in cui la società vendeva milioni di calendari in America, divenendo una delle immagini più riprodotte di Armstrong. Flowers era popolare tra i militari americani durante la seconda guerra mondiale, alcuni dei quali le mandarono lettere per proporre il matrimonio.

I calendari e le sagome dei fiori di Armstrong sono stati copiati su bombardieri e altri aerei come arte del naso e dipinti su torrette di carri armati. Flowers si sposò nel 1946. Lei e suo marito vivevano in diversi luoghi mentre tentava una serie di iniziative imprenditoriali, tra cui Laguna Beach, California , Greenville, Carolina del Sud , Reno, Nevada , dove si dice che abbia lavorato per un periodo come commerciante di carte, e New York City. Secondo Michael Wooldridge, coautore di Pin up Dreams: The Glamour Art di Rolf Armstrong , Armstrong l’ha chiamata diverse volte durante il periodo in cui seguiva il marito da un posto all’altro, per cercare di convincerla a tornare a New York per fare la modella per lui.

Rolf Armstrong morì nel 1960 sull’isola di Oahu, nelle Hawaii, come uno dei migliori artisti “pin-up” della prima metà del XX secolo. Flowers terminò la propria carriera di modella con la morte di Armstrong. Quest’ultimo lasciò una grande parte della sua ricchezza personale a Flowers. In totale, Armstrong ha creato circa cinquanta o sessanta opere usando Flowers come modello.