L’estrema destra apre una crisi politica in Germania

La Germania affonda nella crisi politica scatenata all’estrema destra, con il ritiro del secondo classificato di Angela Merkel e pone un crescente interrogativo: riuscirà la stessa cancelliera a completare il suo mandato? Uno dei parenti del cancelliere, il ministro dell’Economia Peter Altmaier, ha parlato di una “situazione estremamente grave” per il suo partito conservatore, la Christian Democratic Union (CDU). “Il nostro futuro è in pericolo”, ha dichiarato mentre il presidente del partito socialdemocratico, membro della coalizione di governo, Norbert Walter-Borjans, ha parlato di una situazione “molto preoccupante”.

La questione: gli effetti collaterali del terremoto causato la scorsa settimana da un’alleanza sigillata senza precedenti tra la destra moderata e l’estrema destra dell’Alternativa per la Germania (AfD) al fine di eleggere il leader della regione della Turingia.

Tabù rotto

Liberandosi dalle istruzioni della propria leadership nazionale, i funzionari eletti della CDU locale hanno rotto soprattutto un tabù politico nella Germania del dopoguerra: il rifiuto di qualsiasi cooperazione con il diritto radicale da parte di altri partiti tradizionali. Indebolito, il presidente del partito, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha evidenziato le conseguenze.

Quella che è stata soprannominata dalle sue iniziali AKK ha annunciato che non stava più correndo per la successione di Angela Merkel durante le elezioni legislative previste per la fine del 2021. E che avrebbe lasciato il suo posto di presidente tra qualche mese, il tempo di trovare un successore, che sarà allo stesso tempo candidato alla Cancelleria.

Perché su questo punto ha riconosciuto il fallimento della strategia avviata dalla Merkel alla fine del 2018, consistendo nel rimanere capo del governo mentre rinunciava al capo del suo partito. “La separazione dei due indebolisce il CDU”, ha detto il ministro della Difesa.

Kramp-Karrenbauer giustificò principalmente il suo ritiro con la tentazione di una frangia del suo partito di cooperare con il movimento anti-migrante e anti-elite Alternativa per la Germania (AfD). “Parte del CDU ha una relazione poco chiara con l’AfD”, ha dichiarato il ministro della Difesa.

Il movimento è infatti sempre più diviso tra oppositori e sostenitori della cooperazione con la destra radicale, specialmente nella prima RDT, dove quest’ultima è molto forte e complica la formazione di maggioranza. La Turingia potrebbe quindi essere ingovernabile per mesi.

Reverse of Merkel La partenza annunciata di AKK costituisce anche una grave battuta d’arresto per Angela Merkel, che aveva mandato in orbita questa donna condividendo più o meno, nonostante alcune differenze sostanziali, lo stesso corso politico moderato.

“È possibile che si avvicina la fine del cancelliere”, giudica il quotidiano Süddeutsche Zeitung, mentre l’ultimo mandato attuale di Angela Merkel, iniziato nel 2018, è scandito da incessanti crisi, in un contesto all’accelerata ristrutturazione del panorama politico sotto la pressione della fiorente estrema destra. “La domanda per quanto tempo rimarrà in carica dovrebbe dipendere da chi sarà nominato presidente del partito (CDU) e candidato per la cancelleria”, scrive.

Merz rianimato

Se una rivale interna al Cancelliere e la sua politica fossero portate alla guida della CDU nei prossimi mesi, sarebbe difficile per lei mantenere se stessa fino alla fine. La partenza annunciata di AKK in particolare lascia il campo aperto al CDU, al nemico giurato di Angela Merkel: Friedrich Merz.

Trattenendo a destra per recuperare alcuni degli elettori che sono partiti per l’Af – rompendo con il corso centrista guidato da Angela Merkel al potere negli ultimi anni – quest’ultimo era già stato battuto per un capello alla presidenza del partito a dicembre 2018.

Recentemente ha rinunciato al suo controverso lavoro per un fondo di investimento e ha dichiarato di essere disponibile. E può contare sulla quasi ribellione in corso nell’ala più a destra del CDU. “Ho la sensazione che non durerà a lungo, presto ci saranno le elezioni”, prevede l’ex ministro socialdemocratico Sigmar Gabriel.