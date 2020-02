Apple multato 25 milioni di euro per “pratiche di marketing ingannevoli”

Apple è stata multata per 25 milioni di euro in un’operazione, lo ha annunciato venerdì l’autorità garante della concorrenza (DGCCRF) dopo un’indagine che ha scoperto “ingannevoli pratiche di marketing per omissione” del gigante americano. “A seguito di un’indagine della direzione generale della Concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (DGCCRF) e dopo l’accordo del pubblico ministero di Parigi, il gruppo Apple ha accettato di pagare una multa di 25 milioni di euro come parte di una transazione criminale”, accoglie l’organismo in un comunicato stampa.

La procura aveva aperto il 5 gennaio 2018 un’indagine preliminare per “obsolescenza pianificata” (infine non trattenuta alla fine delle indagini) su richiesta dell’associazione Stop all’obsolescenza programmata (Hop), che accusava Apple di aver deliberatamente rallentato i vecchi modelli di smartphone per accelerare la loro sostituzione.

L’indagine, che è stata affidata alla DGCCRF, “ha mostrato che i proprietari di iPhone non erano stati informati che gli aggiornamenti del sistema operativo iOS (10.2.1 e 11.2) che stavano installando probabilmente rallentavano il funzionamento del loro dispositivo”, afferma la nota.

“Siamo contenti di questo risultato con il DGCCRF”, ha risposto Apple. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare prodotti sicuri che siano apprezzati dai nostri clienti e far durare l’iPhone il più a lungo possibile è una parte importante di esso”.

Il 21 dicembre 2017, il gruppo americano, che commercializza ogni anno un nuovo modello del suo telefono di punta, ha riconosciuto di aver volontariamente limitato le prestazioni del telefono dopo un certo tempo al fine di “prolungarne la durata”.

Una decisione presa, ha detto, a causa dell’uso di batterie agli ioni di litio che hanno più difficoltà a rispondere alle pesanti richieste dell’utente del telefono mentre invecchiano.

“Questa è una prima vittoria storica contro le pratiche scandalose pronte da lanciare, sia per i consumatori che per l’ambiente”, ha reagito a sua volta in un comunicato stampa Laetitia Vasseur e Samuel Sauvage, i co-fondatori dell’associazione Hop, che ha fatto affidamento su quasi 15.000 testimonianze per lanciare il suo appello.

Tuttavia, l’associazione non è stata seguita sulla prevista obsolescenza, poiché la giustizia ha semplicemente mantenuto “pratiche commerciali ingannevoli per omissione”. Hop deplora anche il ricorso a questa transazione criminale che “priva i consumatori di un processo pubblico per obsolescenza pianificata”.

L’associazione indica inoltre che intende presentare una richiesta di risarcimento danni per i clienti danneggiati.