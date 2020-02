Riforma delle Pensioni: gli avversari scendono in strada, gli scioperi continuano

“Anche se Macron non lo vuole, eccoci qui!” Al termine del nono giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, caratterizzato da un leggero aumento della partecipazione, intersindacale ha annunciato un nuovo giorno di azione interprofessionale il 20 febbraio.

La CGT, Force Ouvrière, FSU, Solidaires e organizzazioni giovanili hanno definito ieri sera “un nuovo giorno di convergenza di scioperi e manifestazioni” tre giorni dopo l’inizio dell’esame del progetto nell’Assemblea nazionale che si terrà il 17 febbraio. Ieri, secondo il Ministero dell’Interno, 121.000 persone hanno manifestato in tutta la Francia, tra cui 15.000 a Parigi, un aumento della partecipazione rispetto a quello del giorno precedente della mobilitazione interprofessionale, il 30 gennaio (108.000 in Francia e 13.000 a Parigi).

Secondo la CGT, 130.000 persone hanno battuto le strade di Parigi, tra Gare de l’Est e Nation, per chiedere il “ritiro di un progetto ingiusto e pericoloso”. Erano 5.300 a Lione, 4.500 a Marsiglia, 3.500 a Tolosa e Bordeaux, 2.700 a Rennes, 2.300 a Nantes, 1.700 a Lille, 1.600 a Clermont-Ferrand, 1.300 a Digione, 1.100 a Perpignano, a seconda delle prefetture e della polizia. “Siamo lontani dalla fine del movimento”, ha detto il segretario generale della CGT, Philippe Martinez, poco prima della partenza della processione parigina, denunciando la “pseudo legge” arrivata all’Assemblea.

Clip per la parodia di “Star Wars”

A Nizza una cinquantina di vigili del fuoco in sciopero da giugno si sono distesi sui binari del tram, bloccando la viabilità per 24 ore. “Anche se siamo pochi, resteremo”, afferma Benjamin Vuolo, 52 anni, eletto dal sindacato dei vigili del fuoco autonomo e molto turbato dalla riforma, che rinvia la loro età pensionabile da 57 a 59 anni. A Marsiglia, Sophie, tornata alla previdenza sociale all’età di 40 anni dopo una carriera nel settore privato, aveva le lacrime agli occhi: “È sicuro che stiamo facendo scomparire: prima il ramo della vecchiaia e poi sarà il turno della salute “. A Tours, gli avvocati, vestiti con le loro vesti, con una maschera bianca e una sciarpa rossa, hanno formato una catena umana prima di assistere all’udienza solenne all’inizio del tribunale.

Presente a Parigi, il leader dei ribelli Jean-Luc Mélenchon chiese a Emmanuel Macron di organizzare un referendum sulla riforma delle pensioni. Il comitato speciale dell’Assemblea nazionale ha iniziato i suoi lavori questa settimana. Deve esaminare oltre 20.000 emendamenti, di cui 19.000 dai deputati LFI. Il CFDT, a favore di un sistema di punti “universale”, ha fatto pressioni sui deputati per migliorare i testi e ha lavorato in questa direzione sugli emendamenti, così come CFTC e Unsa. Il CFE-CGC, al contrario della riforma, ha anche proposto 22 emendamenti, quando Force Ouvrière ha scritto ai parlamentari in modo che “non approvassero” il disegno di legge. “C’è ancora tempo per tornare a quello che promette di essere un disastro”, ha detto la FO numero uno Yves Veyrier, che ha sfilato a Parigi.

In una clip parodia, il deputato comunista del North Alain Bruneel ha parodiato “Star Wars” per evidenziare la “resistenza del movimento sociale” contro la riforma. Da parte sua, il vicepresidente del Consiglio di Stato, che ha espresso un’opinione severa su questa riforma, ha suggerito al governo di fare “meno, ma meglio”, per “dedicare tempo, competenza, al fine di ‘sostenere questa scommessa a lungo termine’ che è l’istituzione di un sistema pensionistico universale.

Il porto di Le Havre si è fermato

In strada, le azioni sono proseguite questa settimana, organizzate in particolare da funzionari (polizia scientifica, collettori di rifiuti, lavoratori delle fognature).

L’Unsa-RATP, il primo sindacato dell’autorità dei trasporti di Parigi, ha richiesto un “lunedì nero” in metropolitana e la RER per il 17 febbraio, giorno dell’esame del progetto di riforma delle pensioni presso l’Assemblea nazionale. Ieri il traffico era “normale” al RATP e “poco” interrotto alla SNCF. Nel settore marittimo la CGT ha organizzato un’operazione “porti morti”, causando ritardi per le navi dalla Corsica Linea a Marsiglia e un porto fermo a Le Havre. La CGT Énergie ha intrapreso una nuova azione tagliando in tutta la Corsica i concentratori di contatori elettrici digitali che registrano i dati di consumo. Nel settore dei rifiuti, i dipendenti dei tre siti di incenerimento nell’Ile-de-France hanno rinnovato il loro movimento fino a venerdì. L’area metropolitana di Aix-Marsiglia-Provenza ha ottenuto dal prefetto regionale un ordine di richiesta dai suoi agenti in sciopero per evacuare le 3.000 tonnellate di rifiuti in ritardo. Il ministro della giustizia Nicole Belloubet ha affermato che fino al 2029 non ci sarebbe stato un “aumento del contributo” per gli avvocati, che devono decidere venerdì dopo il movimento.