Hitman, il killer del signore della droga Escobar muore in Colombia

Il più famoso sicario di Pablo Escobar, noto con il soprannome di Popeye, è morto giovedì all’età di 57 anni dopo una vita di crimine celebrata su YouTube, lo hanno riferito le autorità carcerarie della Colombia.

Jhon Jairo Velasquez si vantava di aver ucciso centinaia di persone per il suo “capo” Escobar, il famigerato signore della droga ucciso dalla polizia colombiana nel 1993 mentre era in fuga per evitare l’estradizione negli Stati Uniti.

Velasquez è morto al National Cancer Institute di Bogotà, dove aveva ricevuto cure per il cancro allo stomaco dal 31 dicembre. Ha trascorso 23 anni in prigione dopo essersi arreso alle forze dell’ordine nel 1992, ma è stato nuovamente arrestato nel maggio 2018 con l’accusa di “cospirazione per commettere reati ed estorsioni”, hanno confermato le autorità carcerarie.

Velasquez era stato uno stretto collaboratore di Escobar mentre gestiva un impero della droga da Medellin che esportava migliaia di tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, rendendolo uno degli uomini più ricchi tra gli anni ’80 e ’90.

Escobar ha risposto agli sforzi per estradarlo con attentati automobilistici, rapimenti e omicidi contro leader politici, giornalisti e giudici. Escobar è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia colombiana il 2 dicembre 1993 a Medellin, la sua città natale.

In un’intervista del 2015, Velasquez aveva affermato di aver ucciso “almeno 250, forse 300” persone per volere di Escobar. Velasquez si è fatto un nome in prigione per la sua eloquenza e le storie che raccontava della sua vita criminale.

Una volta uscito di prigione, ha lanciato il suo canale YouTube chiamato “Repentant”, che contava oltre un milione di abbonati. È stato nuovamente arrestato nel 2018 con l’accusa di estorsione, preso in custodia da un partito ospitato dal capo delle indagini sul traffico di droga della Colombia.