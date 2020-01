Australian Open, Miracolo Federer: 7 match point salvati e approdo alle semifinali

Melbourne. 28 e 29 gennaio 2020 – La partita più emozionante dei quarti di finale degli Australian Open è stata sicuramente quella tra Roger Federer e Tennys Sandgren.

Lo svizzero, per riuscire a superare l’avversario, ha dovuto annullare i 7 match point che l’americano si è conquistato nel tie-break del quarto set per poi vincere l’incontro al quinto parziale, in una battaglia che ha visto entrambi i tennisti esprimersi in un gioco di altissimo livello. 63 26 26 76 63 il risultato finale e 15° approdo in carriera alle semifinali dello slam australiano, record assoluto.

Ora l’elvetico se la vedrà con il serbo Novak Djokovic, che ha sconfitto con il punteggio di 64 63 76 il canadese Milos Raonic e rimane il favorito per la conquista della finale e quindi del titolo. La semifinale Roger-Novak andrà in onda alle 09:30 italiane del giorno 30 gennaio.

Un’altra partita entusiasmante e ricca di colpi vincenti ha visto opporsi Rafael Nadal a Dominic Thiem. L’asutriaco è riuscito a sconfiggere in quattro set il numero 1 al mondo del ranking ATP con il punteggio di 76 76 46 76 dimostrando una concentrazione spaventosa nei momenti delicati ed una forza fisica impressionante che, unita alla sua solita velocità, gli ha permesso di coprire ogni angolo del campo e di mettere in difficoltà l’avversario praticamente da qualsiasi posizione. In semifinale se la vedrà con il Next Gen Alexander Zverev, che ha avuto la meglio su Stanislas Wawrinka (16 63 64 62) e appare visibilmente in ottima forma, sia fisica che mentale.

Per seguire notizie e aggiornamenti in tempo reale, vi invito a consultare il sito ufficiale degli Australian Open: https://ausopen.com/