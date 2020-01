Australian Open, Fognini saluta Melbourne. Ai quarti Rafa, Nole e Roger

Melbourne. 26 e 27 gennaio 2020 – Termina agli ottavi di finale il primo slam della stagione per Fabio Fognini. Il ligure perde in quattro set contro l’americano Tennys Sandgren (76 75 67 64), cui riesce a strappare solamente il terzo set, che finisce al tie-break.

A fine partita il talento di Sanremo dichiarerà ai giornalisti di non avere nulla da recriminare. L’avversario, a suo dire, è stato un tennista migliore ed “ha giocato in modo pazzesco”, sfruttando al meglio le occasioni che è riuscito a procurarsi e dimostrando continuità dall’inizio alla fine della partita.

Al contrario, non vengono spese belle parole nei confronti del giudice di sedia, ritenuto colpevole di gravi errori di arbitraggio. Per questo motivo, alla fine della partita Fabio Fognini abandonerà il campo senza stringergli la mano, in un gesto che susciterà qualche perplessità tra i tifosi e gli spettatori.

Che dire, quando di mezzo c’è il nostro Fabio ci si può aspettare di tutto, nel bene e nel male. Quel che resta, al di là di tutto, è un torneo giocato alla grande da un grande giocatore, che lascia ben sperare per la stagione a venire.

I big three non deludono invece le aspettative. Djokovic liquida in tre set l’argentino Diego Sebastian Schwartzman (63 64 64); Federer, dopo aver perso il primo set, cambia completamente il ritmo e travolge l’ungherese Marton Fucsovics (46 61 62 62); Nadal, non senza fatica, supera il beniamino di casa Nick Kyrgios ed accede ai quarti finale (63 36 76 76). La parita, come la maggior parte degli scontri tra i due, regala momenti di altissima emozione, ma ancora una volta l’australiano dà prova di essere immaturo ed incompleto sotto alcuni aspetti, legati soprattutto alla concentrazione nei momenti chiave.

Avanzano anche Dominic Thiem e Alexander Zverev, che eliminano dal torneo rispettivamente Gael Monfils (62 64 64) e Andrej Rublev (64 64 64).

In un’epica battaglia che termina al quinto set, un incredibile Stanislas Wawrinka supera il numero 4 al mondo Daniil Medvedev, tornando a ruggire senza paura sul cemento di Melbourne, torneo con cui lo svizzero, ormai da diversi anni, ha un legame del tutto particolare. Qui infatti diede vita ad alcune delle partite più spettacolari degli anni ’10 e fu campione nel 2014, vincendo di prepotenza contro Rafael Nadal il primo slam in carriera.

Milos Raonic, superando in tre set Marin Cilic, raggiunge anch’egli i quarti di finale ed affronta ora il numero 2 al mondo Novak Djokovic.

I quarti verranno disputati martedì 28 e mercoledì 29 gennaio e vedranno opporsi Federer a Sandgren, Nadal a Thiem, Zverev a Wawrinka e, appunto, Djokovic a Raonic.

