Australian Open. I risultati del secondo turno

Melbourne. 22 e 23 gennaio 2020 – Al termine del Secondo Turno degli Australian Open, Fabio Fognini rimane l’unico italiano in gara nel torneo.

E’ stata un’altra battaglia epica quella che l’ha visto sfidarsi contro l’australiano Jordan Thompson, ancora una volta ricca di emozioni e ancora una volta decisa al quinto set. Il risultato finale di 76 61 36 46 76 la dice lunga sull’andamento della partita. In vantaggio due set a zero, il ligure perde la concentrazione e l’avversario ne aprofitta, rientrando nel match e portando lo score sul punteggio di due set a due. Il quinto set, dopo che i due tennisti sono giunti al 6 pari, si decide così al tie-break, o meglio al super tie-break (in cui vince chi arriva prima a 10 punti). Fognini trionfa con un netto 10 a 4 e riesce quindi ad accedere al Terzo Turno del torneo, dove affronterà l’argentino Guido Pella.

Anche Matteo Berrettini e Andreas Seppi arrivano a giocare al quinto set, ma l’esito, in entrambi i casi, non è stato loro favorevole. Perdono rispettivamente contro un combattivo Sandgren ed un ritrovato Wawrinka.

Jannik Sinner viene invece sconfitto in tre set dall’ungherese Marton Fucsovic (46 46 36). Sicuramente positiva la sua esperienza in Australia, che lo ha visto vincere, alla prima apparizione in assoluto, la prima partita in uno slam. L’anno è comunque appena cominciato e siamo certi che l’altoatesino possa regalarci grandi emozioni.

La top ten e i tennisti australiani

Tra i primi giocatori al mondo, tutto procede senza particolari colpi di scena.

Rafael Nadal sconfigge in tre set Federico Delbonis (63 76 61), Novak Djokovic batte Tatsuma Ito con il punteggio di 61 64 62 e Roger Federer elimina Filip Krajinović in estrema scioltezza (61 64 61).

Avanzano al terzo turno anche Medvedev, Thiem, Tsitsipas (causa ritiro di Kohlschreiber prima dell’incontro), Zverev, Bautista Agut e Monfils.

Dei numerosi australiani presenti al primo turno, sopravvivono Alexei Popyrin, che affronterà Daniil Medvedev, John Millman, che troverà invece Roger Federer e, soprattutto, Nick Kyrgios, che cercherà di avere la meglio sul russo Karen Chačanov per raggiungere il quarto turno nello slam di casa.

Per seguire notizie ed aggiornamenti in tempo reale, vi invito a consultare il sito ufficiale degli Australian Open: https://ausopen.com/