Ségolène Royal nel mirino della giustizia

Ségolène Royal che dovrebbe presto essere licenziata dal suo incarico di ambasciatrice polacca dopo le sue critiche all’esecutivo, è anche sotto gli occhi della giustizia con un’indagine preliminare aperta sull’uso dei mezzi messi a sua disposizione. La procura nazionale ha annunciato di aver avviato un’indagine preliminare a novembre sull’uso dei mezzi messi a sua disposizione come ambasciatore dei poli dalla sua nomina ricevuta da Emmanuel Macron nel 2017.

L’indagine è stata aperta quando la cellula investigativa di Radio France l’ha accusata di utilizzare i fondi assegnati alla sua missione per fini personali (100.000 euro e tre collaboratori, secondo gli investigatori), in particolare per la promozione del suo libro ‘Cosa posso finalmente dirti’.

“Questa indagine è perfettamente legittima in una democrazia in cui è richiesta la trasparenza sull’uso dei fondi pubblici”, ha ribadito la signora Royal sulla sua pagina Facebook, assicurando che “tutti i documenti giustificativi siano disponibili su ciascuna delle insinuazioni formulate”.

Pubblica anche su Facebook una lettera in cui la sua casa editrice, Fayard, ha sostenuto tutti i costi relativi alla promozione dell’opera, incluso il viaggio dei collaboratori i cui nomi sono stati cancellati. “Non è stato utilizzato un solo euro del ministero per queste dediche”.

“Non ho una busta da € 100.000 a mia disposizione che potrei usare come desidero, come alcuni media hanno ripetuto negli ultimi due mesi per fare lo scoop”, afferma Ségolène Royal. “Tutte le spese di missione (principalmente per le riunioni ufficiali nell’Artico, le riunioni di lavoro scientifiche e diplomatiche) sono soggette al doppio controllo all’interno del ministero: il servizio di missione da un lato e controllo finanziario d’altro”.

Secondo Royal l’importo delle sue spese operative nel 2018, “sostenuto direttamente dal ministero per le 4 persone della missione, è di € 41.576” e “€ 50.207” per il 2019. “In conclusione, le regole il rigore essenziale era perfettamente rispettato “.

Stupito Melenchon

Queste sono le ripetute critiche della signora Royal alla politica del governo, in particolare quando ha agitato “l’ego sciovinista dell’esecutivo” sulla riforma delle pensioni, che le è valsa l’ira del governo.

Il suo ministero di supervisione ha finito per inviarle una lettera il 7 gennaio (che lei stessa ha pubblicato su Facebook martedì), ricordandole del suo “dovere di riservatezza” e chiedendole di porre fine alle sue critiche, in mancanza delle quali perderebbe la sua funzione di ambasciatrice dei poli.

“Comprendo da questa lettera che il Presidente della Repubblica concluderà le mie funzioni in un prossimo Consiglio dei Ministri poiché non intendo rinunciare alla mia libertà di opinione e di espressione garantita dalla Costituzione” , ha detto su Facebook martedì. Sarà “presumibilmente” licenziata dal Consiglio dei Ministri venerdì 24 gennaio, si è appreso da una fonte vicina all’esecutivo.

“Abbiamo chiesto alla sig.ra Royal quale fosse la sua posizione in merito al (suo) obbligo di riserva necessario e al rispetto che deve a tale obbligo di riserva. Senza dubbio avanzerà i suoi commenti e avremo l’opportunità di prendere una decisione, dopo aver letto e riflettuto sulle sue osservazioni “, ha dichiarato mercoledì il Primo Ministro Edouard Philippe, lasciando un seminario governativo al Palazzo dell’Eliseo.

“Da un punto di vista giudiziario, non esiste una soluzione politica dei conti”, ha assicurato il ministro della Giustizia, Nicole Belloubet. “O la signora Royal rimane nei suoi doveri diplomatici, oppure vuole fare politica ed è un suo diritto”, ha aggiunto il segretario di Stato per gli affari europei, Amélie de Montchalin.

Jean-Luc Mélenchon, numero uno degli Insoumis, è sorpreso. “Ad agosto, dichiarò di poter essere candidata alla presidenza e immediatamente la macchina si avviò… Curiosamente siamo interessati a quello che fa” e “tre mesi dopo, lei ha il parquet finanziario nazionale sul retro e viene licenziata dal suo incarico”.