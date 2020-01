Mirco Gennari spiega Fellini ai bambini

Spiegare Federico Fellini ai bambini in occasione del centenario della nascita (20 gennaio 1919): è l’idea nuova ed originale di Mirco Gennari, attore, mimo, clown e Vicepresidente di Città Teatro, un’associazione teatrale di Rimini, città natale di Fellini.

Il 1* marzo alle ore 17, al Teatro Villa di Rimini, Mirco racconterà il grande maestro del cinema ai più piccoli.

“Tutti conoscono Fellini… Beh, mica è vero”, spiega Mirco in un’intervista a Il Format. “Forse qualche bambino ne avrà sentito parlare, ma sapere chi è e cosa ha fatto è un altro paio di maniche!”

“Federico era un gran burlone”, prosegue Mirco, “anzi, a dirla tutta era un gran lunatico. Aveva in testa un sacco di personaggi strani – un po’ veri e un po’ no, e li metteva tutti nei suoi film”.

“Chi ha visto i film di Fellini penserà subito allo zio matto che si arrampica sugli alberi. Al cieco che suona la fisarmonica. Al nonno che ha paura della morte. A Gelsomina che suona la tromba. Al fratello scemo che non ne combina una giusta… e poi ci sono i clown! Anzi, “il clown”, ovvero il clown per eccellenza… quello che abita in fondo ad ognuno di noi”.

Fondata nel 2012 come cooperativa teatrale, nel 2015 Città Teatro si è trasformata in associazione della quale attualmente fanno parte oltre a Mirco anche Francesca Airaudo e Giorgia Penzo, artisti provenienti da La Compagnia del Serraglio e Maan Ricerca e Spettacolo. Città Teatro si occupa di produzione spettacoli, formazione, direzione artistica e organizzativa di rassegne ed eventi vari.

Nato a Montefiore Conca (RN) il 1 giugno 1969, Mirco vanta una lunga esperienza teatrale, a partire dal 1990 con la compagnia “Fratelli di Taglia” di Rimini. Nel 1994, è tra i fondatori de La Compagnia del Serraglio di Riccione, con la quale realizza numerosi spettacoli di teatro comico – surreale, partecipando ad eventi, rassegne e festival in Italia e all’estero.

Come attore, Mirco ha partecipato a diversi cortometraggi, spot pubblicitari e film. E’ autore del “Librillo – il virus della lettura“, progetto di promozione alla lettura. Parallelamente all’attività d’attore, Mirco svolge una continuativa attività come formatore teatrale.