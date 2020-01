Il Neos Piano Trio in concerto a Roma

Dopo il successo registrato nei concerti al Mantova Chamber Music Festival, all’Estate Musicale di Nocera Umbra e al Trapani Summer Festtival, il Neos Piano Trio approda nella Capitale. Il Trio si esibirà presso lo showroom Ciampi (Ciampi Luxury Gallery) di Roma oggi alle 17:30.

Un programma impegnativo per i tre giovani artisti, che si cimenteranno con il trio per pianoforte, violino e violoncello op.1 n. 1 di Beethoven e il Trio di Fauré Op. 120.

Al Pianoforte Tommaso Marino, 15 anni, allievo del Maestro Andrea Feroci presso il Liceo Musicale Farnesina di Roma. Al Violino Giulia Cellacchi, 15 anni, allieva del Maestro Antonio De Secondi presso il Conservatorio di Latina. Al Violoncello Lara Biancalana, 16 anni, allieva di Thomas Carroll presso la Yehudi Menuhin School di Londra.

Oltre al Neos Piano Trio, si esibirà un’ altra formazione cameristica di rilievo: il Quartetto Werther, che suonerà il quartetto per Pianoforte ed Archi op. 16 di Beethoven. Il Quartetto è composto da Antonino Fiumara al Pianoforte, Misia Sophia Jannoni Sebastianini al Violino, Marina Santarone alla Viola e Simone Chiominto al Violoncello.

Il programma del concerto comprende inoltre la Sonata Op. 102 n. 1 di Beethoven (Matteo Canalicchio al Pianoforte e Leonardo Notarangelo al Violoncello), Autumn Song di Tchaikowsky (Gabriele Ricupero al Pianoforte), e Juego de Niños di Martinez (al Pianoforte Micaela Gonzáles Gulino).

Il Neos Piano Trio è il frutto della collaborazione tra l’Avos Chamber Music Project e l’Accademia Musicale Sherazade.

L’Avos Chamber Music Project, nato nel 2018, offre agli iscritti un Corso Biennale di Perfezionamento in Musica da Camera ed un Master di Primo Livello in Musica d’insieme, in collaborazione con l’Università di Roma 3.

L’Accademia Sherazade, nata a Roma nel 2011, offre corsi di base di musica, di perfezionamento, seminari, Master Class con docenti di fama internazionale, campus musicali e corsi di perfezionamento estivi.

Oltre che dai Docenti di strumento nelle scuole che frequentano, Tommaso, Giulia e Lara sono seguiti e preparati dai Maestri dell’ Avos Piano Quartet: Mario Montore, Mirei Yamada, Marco Nirta e Alessio Pianello. L’Avos Chamber Music Project conta attualmente oltre venti ensembles di giovani iscritti, per un totale di 70 strumentisti provenienti dall’Italia e dall’estero. La convenzione attuata di recente con la Universidad Nacional de las Artes di Buenos Aires ha consentito infatti la partecipazione di giovani musicisti argentini.

L’Associazione prevede borse di studio per i ragazzi più meritevoli e con maggiori difficoltà economiche.